В Гомеле 24 марта в «Час Земли» погасят подсветку зданий и зажгут свечи

В Гомеле и области 24 марта с 20.30 до 21.30 в рамках международной акции «Час Земли» пройдут различные мероприятия и акции.

В это время погаснет подсветка на зданиях Гомельского областного и городского исполнительных комитетов, дворца Румянцевых и Паскевичей, Гомельского цирка, ратуши в Чечерске, Мозырского замка, Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций и многих других.

В знак солидарности со всеми, кто неравнодушен к экологическим проблемам на Земле, гомельчане на набережной Сожа зажгут свечи, а на улице Федюнинского (площадка около дома № 2б) запустят светящиеся шары.

Принять участие в самой массовой экологической акции на планете могут все желающие.

Для этого достаточно на один час в субботу погасить свет и отключить электроприборы в квартирах, сделав свой шаг к бережному отношению к природным ресурсам.

«Час Земли» (Earth Hour) — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF).