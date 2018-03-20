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Следственный комитет Гомельской области: Мы не располагаем информацией про джип, прорывавшийся из Украины год тому назад

  • 20 марта 2018, 23:47
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20 марта 2017 года пограничники сообщили: в Беларусь из Украины якобы прорывался джип с оружием. Двоих пассажиров задержали, один, скорее всего, сбежал.

В тот же день Следственный комитет Гомельской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту перемещения через границу огнестрельного оружия группой лиц. Мера наказания — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также следователи опубликовали фотографии машины и оружия.


«В ходе проведенного осмотра места происшествия в автомобиле обнаружены пистолет марки ТТ и 2 магазина с патронами к нему, а также предметы внешне похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство», — сообщали следователи.

Прошел ровно год. Судьба «задержанных» неизвестна. Судьба «беглеца» — тоже.

«По указанному делу УСК по Гомельской области информацией не располагает», — сообщила 20 марта 2018 года «Нашей Ниве» Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области.


Наша Нiва
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Метки: ДТП и ЧП (172), Авто (5075), Область (5253)

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