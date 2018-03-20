Работников совхоза в Гомельской области принуждают покупать испорченное молоко в счет зарплаты

Работникам молочно-товарной фермы совхоза-комбината «Сож» Гомельской области часть зарплаты выдают непригодным молоком, в котором превышены нормы содержания антибиотиков.

«С начала года местный молокозавод не принял на переработку 16 тонн молока. Последние 8 тонн руководство хозяйства „попросило“ работников фермы приобрести на собственные нужды — по 200 литров на человека, в счет заработка. Послушались почти все, так как люди боятся потерять работу из-за неповиновения», — передает Вelsat.eu слова местного работника.

Людмила Ипанисова, работница полевой бригады, рассказала, что ей тоже предлагали взять в счет заработка 200 литров молока по цене 65 копеек за литр. Она согласилась лишь на 10 литров. По ее словам, молокозавод отказался принимать молоко, так как в нем было превышено содержание антибиотиков. «Сама молоко не употребляла, скормили животным», — добавила женщина.

Найти на ферме кого-то из администрации не удалось. Одна из работниц сообщила, что заведующая фермой заболела, «а другого руководства тоже нет». В течение рабочего дня журналистам не удалось получить официальный комментарий: рядовые работники отказываются от разговоров, в то время, как телефоны руководства не отвечают.