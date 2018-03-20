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Топ-3 вакансии в Гомельской области в марте 2018 года

  • 20 марта 2018, 21:51
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Деловой Гомель подобрал три самые привлекательные на наш взгляд вакансии в Гомельской области, исходя из соотношения заработная плата/квалификационные требования.

Слесарь механосборочных работ — 1200 рублей


ОАО «СтанкоГомель» 3 марта разместил вакансию слесаря механосборочных работ 4-5 разряда. Требуется лишь общее среднее образование и какой-либо опыт работы. Соискателю обещана зарплата от 1200 рублей

Электромеханик по лифтам — 1500 рублей


КЖРЭУП «Сельмашевское» с 14 марта подыскивает электромеханика по лифтам 5 разряда. Потенциальному работнику обещано платить от 1500 рублей. Требуется профессионально-техническое образование и определенный опыт работы.

Заместитель руководителя лесхоза по идеологической работе — 1200 рублей


22 февраля ГЛХУ «Петриковский лесхоз» разместил вакансию заместителя руководителя организации по идеологической работе с оплатой труда от 1200 рублей. От соискателя требуется лишь наличие высшего образования.


Деловой Гомель
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Места: Гомель (21838)

Метки: Экономика (13192), Область (5253)

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