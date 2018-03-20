БНР-100: группа Akute выступит на концерте у Оперного театра, а перед этим приедет в Гомель

23 марта могилевские рокеры приедут в Гомель, а 25 марта примут участие в праздновании 100-летия БНР в Минске.

Презентация сингла «Усе песні спетыя» 23 марта в Гомеле — это еще один хороший способ отпраздновать 100-летие БНР с песнями на белорусском языке в нашем городе.

В официальном обращении по поводу грядущих концертов музыканты написали следующее:

«Мы выказваем словы падтрымкі Лявону Вольскаму, Зміцеру Вайцюшкевічу, Сяргею Міхалку і ўсім астатнім музыкам, папярэднія канцэртныя планы якіх не дазваляюць прысутнічаць у сталіцы 25 сакавіка. Але спадзяемся — усе павінны ўсведамляць, што Беларусь не заканчаецца за МКАДам і жыхары іншых гарадоў таксама павінны мець магчымасць правесці 25 сакавіка ў фармаце сапраўднага свята».

В Гомеле Akute выступят в «Red Pub». Начало концерта в 19:00. Подробности по ссылке.

Напомним, что на следующий день после концерта Akute будет еще одна возможность отпраздновать 100-летие БНР . В рамках проекта «Городские собрания ГДФ» 24 марта состоится исторический вечер, посвященный 100-летию БНР. Участников ждет интересная лекция и праздничный концерт Змитера Бартосика.

Организаторы приглашают гомельчан в субботу (24.03) в 17.00 в офис ТБМ (ул. Трудовая, д.2а, 2 этаж). Вход бесплатный. Подробности по ссылке.



