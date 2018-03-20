На Гомельщине военкоматы пошли в психологическую атаку на «уклонистов»

Военный комиссариат Речицкого и Лоевского районов разместил в газете «Дняпровец» списки молодых людей, которые, по мнению начальника отдела призыва на военную службу военкомата Владимира Осипова, являются «уклонистами». Из статьи следует, что в Речицком районе не являются на мероприятия призыва 18 человек.

«Многое зависит и от воспитания в семье. О чем можно говорить, когда сами родители убеждают призывников в том, что служить не нужно, а работникам военного комиссариата заявляют, чтобы отстали от сына и дали ему возможность работать и смотреть семью. <...> Родители призывников скрывают местонахождение своих детей, говорят, что не знают, где они находятся, и с ними вообще не общаются. Часто говорят, что сын находится на заработках в другом городе, а на самом деле он прячется дома или проживает рядом у родственников», — отметил Осипов.

Он считает, что жителям Речицкого района «интересно будет знать фамилии тех, кто пытается пройти службу „заочно“, т.е. отсидеться, считая защиту Отечества почетной, но не своей обязанностью».

Далее следует список призывников 1991-1999 годов рождения с указанием их адресов проживания.

За период проведения осеннего призыва 2017 года в Речицком районе в отношении призывников было составлено 200 административных протоколов за неявку на мероприятия призыва без уважительных причин. Материалы на восемь призывников были переданы в прокуратуру для возбуждения уголовных дел по части 1 статьи 435 Уголовного кодекса; осуждено три человека, материалы по одному призывнику находятся в суде.

Публикация об «уклонистах» появилась и на страницах «Гомельской правды». В статье начальник направления призыва на военную службу военного комиссариата Гомельской области Олег Костюченко предложил воздействовать на призывников через родителей. «В будущем мы будем писать заказные письма на работу родителям, которые укрывают своих детей от армии», — сказал сотрудник военкомата.

В публикации также указываются места работы родителей, чьи совершеннолетние дети, по мнению военкомата, уклоняются от армии. «Удивляет, как люди, занимающие такие должности, умудряются воспитывать настолько безответственных юношей. Еще можно понять реакцию временно не работающих, находящихся в социально опасном положении, имеющих проблемы с законом», — отметил в статье Костюченко.

В области, по данным «Гомельской правды», уклонистами считаются 126 человек. Это молодые люди, которые получили повестки из военкомата, но не прибыли в назначенное время на мероприятия призыва в августе-ноябре 2017 года. Во время весеннего призыва прошлого года из 123 уклонистов по соответствующей статье Уголовного кодекса было осуждено 56 человек. Некоторые получили штраф от 30 до 150 базовых величин, другие — административный арест, третьи — лишение свободы на год.