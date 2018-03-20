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Топ-10 отраслей по сокращению численности работников в 2017 году

  • 20 марта 2018, 16:40
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Согласно данным Белстата за 2017 год организациями (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) было уволено 95704 человека. В то время как принято на работу было лишь 87984 человека. Таким образом, сокращение численности работников организаций Гомельской области составило 7720 человек.

Деловой Гомель проанализировал статистические данные по приему и увольнению работников в Гомельской области в разрезе сфер деятельности и выявил топ-10 отраслей по сокращению численности работников в регионе.


Наибольшее сокращение численности работников произошло в строительстве, где численность уволенных оказалась выше численности трудоустроенных на 2081 человека.

Второе место по сокращению численности работников занимает сфера снабжение электроэнергией, газом, паром. К концу 2017 года количество уволенных здесь почти на полторы тысячи превысило численность трудоустроенных.

Продолжаются массовые сокращения в обрабатывающей промышленности. За год организации отрасли потеряли более тысячи работников.

В относительном выражении наибольшие сокращения коснулись сферы государственного управления. Здесь на трех трудоустроенных работников пришлось пять уволенных.


Деловой Гомель
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Места: Гомель (21836)

Метки: Экономика (13191), Область (5250)

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