Выбираем недорогой и качественный электроинструмент для ремонта дома

Электроинструмент незаменим в решении повседневных бытовых задач — просверлить несколько дырок в стене, чтобы повесить наконец эту полку.

Наиболее распространенная ошибка при покупке бытового электроинструмента — покупка многофункционального «все в одном», так как ни одна уважающая себя фирма не производит универсальный инструмент, а специализируется на производстве качественного инструмента под определенную задачу. Чтобы работа электроинструментом не принесла разочарование, необходимо подойти к выбору со всей ответственностью.

Сегодня вместе с интернет-гипермаркетом amd.by познакомим вас с электроинструментом бренда Bort — недорого и качественного немецкого производителя.

Угловая шлифмашина Bort BWS-1000-R





Конструктивно они все одинаковы, но стоит обратить внимание на возможность фиксации кнопки в нажатом положении и легкость снятия, надежность фиксации защитного кожуха.

Модель Bort BWS-1000-R имеет потребляемую мощность 900 Вт, максимальный диаметр диска — 125 мм. Удобной в работе будет возможность регулировки скорости оборотов. Резьба шпинделя — М14, вес — 2.3 кг. Питается от электросети.

Угловая шлифмашина Bort BWS-610-P





Более бюджетная модель по сравнению с предыдущей, но не менее качественная. Максимальный диаметр диска — 115 мм, мощность 600 Вт. Количество оборотов в минуту на холостом ходу — 11 000, вес — 1.64 кг. Так же стоит отметить, что производитель предоставляет гарантию официального сервисного центра на 24 месяца.

Перфоратор Bort BHD-700-P





Ряд критериев для выбора перфоратора:

Мощность

Сила удара

Количество режимов работы

Габариты и вес

Наличие дополнительных функций

Перфоратор Bort BHD-700-P имеет мощность 700 Вт, патрон под буры с хвостовиком SDS-plus. Возможность работы в нескольких режимах: сверление, сверление с ударом, долбление. Скорость вращения — 1050 оборотов в минуту, частота ударов — 4850 ударов в минуту, энергия удара — 3 Дж. Также оснащен реверсом, дополнительной рукояткой, ограничителем глубины сверления, фиксацией кнопки включения. Максимальный диаметр сверления:

Бетон — 24 мм Металл — 13 мм Дерево — 30 мм

Шлифмашина Bort BMW-200-P





Отличительной особенностью данного инструмента — шлифование труднодоступных мест, которые для других типов машин недоступны — углы (даже острые), места непосредственно у вертикальных стенок. Для шлифовки на инструмент устанавливается специальной формы треугольная платформа, на которой закрепляется наждачная бумага на самоклеящейся основе.

При работе платформа двигается в горизонтальной плоскости с очень небольшой амплитудой — вершины треугольника отклоняются примерно на 1,7° (это в среднем 2,5 мм). За счет этого небольшого движения и происходит шлифовка. Такой машинкой можно шлифовать в углах и вплотную к вертикальным поверхностям. Причем удалить можно не только древесину, но и размазанный и высохший клей.

Модель Bort BMW-200-P имеет мощность 200 Вт, частота колебаний — 23 000 колебаний/мин, диапазон колебаний — 2.8 мм, питается от электросети, вес всего 1.1 кг.

Дрель-шуруповерт Bort BAB-14X2LI-XDK





Шуроповерт является одним из самых практичных в быту инструментов, очень часто возникает необходимость что-то перевесить, просверлить небольшое отверстие или закрутить несколько саморезов.

Шуруповерт и аккумуляторная отвертка — в принципе, эти два инструмента выполняют одну и ту же функцию, но отвертка обладает меньшей мощностью.

Модель Bort BAB-14X2LI-XDK имеет два режима работы: сверление и шуруповерт, быстрозажимной патрон. Максимальный диаметр сверления металла — 10 мм, максимальный диаметр сверления дерева — 25 мм. Питание осуществляется от аккумулятора, напряжение 14.4 В. В комплект входит один дополнительный аккумулятор, кейс и зарядное устройство. Удобной функцией можно назвать наличие подсветки и наличие реверса. У данной модели 13 ступеней регулировки крутящего момента.

Дрель — шуруповерт Bort BAB-10.8-PX2D





Данная модель также имеет два режима работы: сверление и шуроповерт, быстрозажимной патрон диаметром 0.8-10 мм. Скорость вращения — 1350 оборотов/мин. Функция реверса, подсветка, 19 ступеней регулировки крутящего момента.

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