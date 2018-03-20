Начальник отдела гомельской войсковой части осужден на 4 года за хищение горючего

Согласно материалам уголовного дела не рядовой военнослужащий одной из гомельских восковых частей с января 2013 года по октябрь 2016 года похитил более 20 тыс. литров дизельного топлива и более 400 литров моторного масла на общую стоимость, превышающую 26 тыс. рублей.

Создал устойчивую систему по незаконному списанию горюче-смазочных материалов, их последующему хищению и бесконтрольному вывозу за пределы части. Их реализация шла по ценам ниже рыночных.

Вырученные деньги тратил по своему усмотрению. Уголовное дело было возбуждено по статье за присвоение и растрату имущества лицом, которому оно вверено, совершенные в особо крупном размере.

Гомельский областной суд назначил ему наказание: 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать соответствующие должности в течение 3 лет. Ему также надлежит компенсировать нанесенный войсковой части материальный ущерб в сумме более 26 тыс. рублей. Лишен военнослужащего и воинского звания капитан.

— Приговор суда вступил в законную силу, — сообщают в Верховном Суде Беларуси.