Во дворе гомельского костела впервые пройдет ярмарка мастеров и ремесленников

Купить атрибуты Вербного воскресенья и Пасхи можно будет 25 марта во дворе костела.

25 марта, когда католики будут отмечать Пальмовое (Вербное) воскресенье на территории костела в Гомеле (ул. Советская, 118) состоится праздничная ярмарка, которую организует Белорусская гильдия мастеров и ремесленников. Ярмарка во дворе костела пройдет впервые, с такой инициативой выступили сами мастера и ремесленники.

— Мы недавно приехали из Вильнюса, где принимали участие в ярмарке Казюкаса. И так вдохновились, что решили организовать что-то подобное и у нас. Хотя такой традиции в Гомеле пока нет, но ведь в ярмарке на праздник нет ничего предосудительного. Настоятель костела с этим согласился. Каждого мастера пригласим пожертвовать одну из своих работ, и вырученные деньги от ее реализации передать на развитие прихода, — рассказала Katolik.life председатель ОО «БГМиР» Светлана Гаврильчик.

Планируется, что на ярмарке можно будет купить изделия ручной работы — атрибуты Вербницы и Пасхи, например, корзинки, венки, свечи. Продукции, которая имеет языческую направленность, на ярмарке во дворе костела, конечно, не будет.

Кстати, при хорошей погоде планируется организация мастер-классов для детей. ОО «БГМиР» намерено провести аналогичную ярмарку и при православных храмах — сейчас организаторы ожидают получения разрешения.