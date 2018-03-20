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Гомель увеличил расходы на уборку и озеленение улиц

  • 20 марта 2018, 11:46
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Деловой Гомель изучил затраты на уборку, содержание и озеленение улиц Гомеля в нынешнем году.

Рисунок 1 — Расходы на комплексное содержание и озеленение парков, скверов, бульваров и других территорий районов Гомеля в 2016-2018 гг., BYN

Предыдущие два года лидером по затратам на озеленение улиц был Центральный район Гомеля. В 2018 году ситуация коренным образом изменилась. Абсолютным лидером по расходам на озеленение стал Железнодорожный район, где на эти цели будет потрачено 395 тысяч рублей

Несмотря на разные объемы финансирования, все районы синхронно увеличили расходы на озеленение. Железнодорожный район — в 3,5 раза, Новобелицкий и Советский районы — в 2,5 раза, а Центральный район — в 1,5 раза.

Расходы на уборку улиц города Гомеля также с каждым годом снижаются.

Рисунок 2 — Расходы на уборку улиц и внешнее благоустройство районов Гомеля в 2016-2018 гг., BYN

Суммарно расходы на уборку улиц и внешнее благоустройство по сравнению с 2017 годом выросли в 2,1 раза. Как и прежде дороже всего городскому бюджету обходится уборка улиц Центрального района Гомеля. В текущем году на эти цели будет затрачено 461 тысяча рублей.


Деловой Гомель
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Места: Гомель (21836)

Метки: Экономика (13191)

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