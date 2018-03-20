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В Гомеле на улице Барыкина водитель сбил девушку на пешеходном переходе. Гомельчанка в больнице

  • 20 марта 2018, 11:14
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Вчера примерно в 11.50 32-летний водитель ехал на автомобиле «Пежо 206» по улице Барыкина в направлении улицы Объездной.

В районе дома № 303 мужчина совершил наезд на 19-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками, сообщили в УГАИ УВД облисполкома.

В результате ДТП девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение областной больницы.




Гомельская правда
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Места: Гомель (21836)

Метки: ДТП и ЧП (171), Авто (5074)

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