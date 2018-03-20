От 1000 рублей за метр. Обзор новостроек региональных застройщиков от Realt.by

С начала 2018 наблюдается ажиотаж на рынке недвижимости Минска. Под офисами некоторых застройщиков стоят очереди из желающих купить новостройку. Количество зарегистрированных сделок купли-продажи увеличилось феврале по сравнению с январем на 16%, а цены на новостройки растут каждый месяц на 1,5%. Можно сказать, что это самое результативное начало года за последнее десятилетие. Ожидается, что к лету цены на региональных рынках также не останутся на прежнем уровне. Так что стоит поторопиться этой весной с приобретением новой квартиры в красивейших областных и районных городах Беларуси.
11-этажный кирпичный жилой дом бизнес-класса «На Пушкина» будет сдан в конце 2018 года. Преимущества для жильцов:
- Подземный отапливаемый паркинг с лифтом;
- Свободная планировка, высота потолков — 2,8 м;
- Панорамное остекление (окна с пола до потолка);
- Пентхаусы на 10 этаже;
- Улучшенная шумоизоляция;
- Закрытая дворовая территория;
- Продуктовый магазин в составе жилого дома;
- Фасад — вентилируемый керамогранит;
- Расположение в тихом центре Мозыря (4 минуты пешком до площади Ленина);
- Вид на реку Припять, начиная с 4 этажа;
- В шаговой доступности детский сад и средняя школа.
Дом «На Пушкина» — это то место где вам захочется жить.
Продавец: ООО «Тетра-Стиль», +375 (29) 317-44-44
ОАО «10 УНР» продает готовые квартиры в каркасно-блочной 10 этажной новостройке на ул. Парижской Коммуны, 25 в Гомеле.
Дом сдан. Документы на квартиры получены. Чистая продажа!
Квартиры построены со свободной планировкой для воплощения всех дизайнерских идей будущих владельцев.
Стоимость квадратного метра: от 1 205 до 1 763 рублей.
Продавец: ОАО «10 Управление начальника работ», +375 (17) 266-09-61, +375 (17) 266-57-00, +375 (29) 678-90-93
ООО «Юрстроймаш» заключает договоры на приобретение квартир в
строящемся 10-этажном кирпичном доме в Могилеве на пересечении улицы
Островского и проспекта Пушкинского.
Вблизи дома находится один из самых посещаемых в городе ТЦ «Престон» и
другие магазины и объекты инфраструктуры на первых этажах жилых домов. В
шаговой доступности лицей, школа, детсад, объекты общепита, кинотеатр.
Жилые помещения имеют просторные комфортабельные лоджии и высокие
потолки. Первые этажи будут представлены в виде коммерческих площадей.
Подробнее в статье о доме.
Остались: 1-комн. квартиры общей площадью 50 кв. м, 46 кв. м!
Цена квадратного метра — 1220 рублей.
Последняя 3-комнатная квартира 97 кв.м (на 2 этаже), цена —1150 рублей з метр.
Подробнее об объекте можно узнать в Могилеве по телефонам:
+375 (29) 345-12-13, +375 (29) 396-00-73 , +375 (44) 750-74-59.
Продавец: ООО «Юрстроймаш»
Преимущества ЖК «Радужный»:
- квартиры по доступной цене всего от 1300 руб. за кв. м;
- рассрочка 0% до 2021 года (без справок и поручителей);
- кредит от 390 рублей в месяц (средний платеж);
- возможна оплата чеками «Жильe»;
- богатый выбор современных планировок;
- квартиры с базовой отделкой;
- прекрасное месторасположение и инфраструктура (все в шаговой доступности);
- 20 минут до метро Малиновка.
Узнать подробности: +375 (44) 782-20-32
Продавец: ОДО «СБФ-плюс»
ОАО «Группа компаний «Полесьежилстрой» ведет строительство
18-этажного каркасно-монолитного жилого дома по ул. Богданчука в Бресте.
В наличии квартиры: однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные.
Сроки строительства: начало — декабрь 2017 года, окончание — январь 2019 года.
Первоначальный взнос — 30 % от стоимости квартиры, оставшиеся платежи
— ежемесячно равными долями до декабря 2018 года включительно.
Стоимость квартир — от 1299 руб. 99 коп. за кв. м.
Продавец: ОАО «Группа компаний «Полесьежилстрой», +375 (162) 57-11-57, г. Брест, ул. Кижеватова 60, каб. 12
10-ти этажный крупнопанельный 3-х подъездный жилой дом по ул. Суворова 116А в Бресте.
Стоимость 1 кв. метра от 1085 рублей. Жилищные облигации.
Развитая инфраструктура. Рядом детские сады, школы, гипермаркет, спортивные площадки. Хорошее транспортное сообщение.
Начало строительства — декабрь 2017 года. Окончание — 3 квартал 2018 года.
В наличии: 1-комнатные 44,69 кв. м и 2-комнатные 65,52 кв. м.
Продавец: ООО «Будаўнiчы рай», +375 (162) 48-42-44, +375 (33) 399-12-12
Многоэтажный жилой дом расположен в юго-западном микрорайоне Бреста.
Развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение, в шаговой
доступности детские сады, новая школа, рынки, гипермаркет «Евроопт»,
строительные магазины «ОМА» и «Материк». Дом каркасно-монолитный, стены —
блоки ячеистого бетона, облицовка — кирпич.
В наличии 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные квартиры.
Стоимость 1 кв. метра составляет 1 217 рублей.
В цокольном этаже дома расположен гараж-стоянка открытого типа.
Ввод дома в эксплуатацию — декабрь 2018г.
Продавец: ООО «Продом» (отдел продаж), +375 (29) 849-75-75, +375 (162) 58-89-26, +375 (162) 55-31-01, prodom-brest@mail.ru
Продаются квартиры в строящемся многоквартирном, трехэтажном
кирпичном доме повышенной комфортности по улице Лазаренко, 59 в
Могилеве.
Своя дворовая территория, детская площадка, стоянка, высокие потолки, металлические двери, видеонаблюдение и много другое.
Разнообразие планировок! Рассрочка! Срок строительства — декабрь 2018 года.
1-комн. — от 44 кв. м до 47 кв. м; 2-комн. — от 47 кв. м до 65 кв. м; 3-комн. — от 55 кв. м до 69 кв. м.
Квартиры сдаются с полной отделкой: на полах ламинат/линолеум; стены
выровнены, оштукатурены, оклеены /окрашены, в с/у плитка на полу и на
стенах; сантехника, потолки ошпатлёваны и окрашены; окна ПВХ
(3-хкамерные стеклопакеты), входная металлическая дверь, умывальник,
индивидуальные счётчики на холодную/горячую воду, оптоволокно, высота
потолков 2,70 м.
Стоимость кв. м с отделкой — 1 175 рублей. Началась предварительная запись.
Продавец: ООО «Могилевстройинвест», +375 (44) 599-99-91, +375 (222) 77-04-77
В микрорайоне № 6 на ул. Криничной долевым способом ведется
строительство третьего жилого дома № 8А по генплану. Заказчиком
выступает ОАО «Управляющая компания холдинга „Забудова“», генподрядчиком
— СУП «ЧистьБау» (дочерняя компания «Забудовы»).
9-этажный односекционный дом на 54 квартиры:
- однокомнатные квартиры (всего 18) с площадью 43,8-44,3 кв.м,
- двухкомнатные (28) — 60,3-63,1 кв. м,
- трехкомнатные квартиры — 76,5-76,9 кв. м.
Рядом магазин «Алми», 14-ая школа, недалеко ТЦ «Модуль». Дом
планируется к сдаче в марте 2018 года. Стоимость кв. метра — от 1 292 до
1 361 рублей.
Продавец: Строительное унитарное предприятие «ЧистьБау», +375 (176) 70-25-86, +375 (176) 70-25-87
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Цены на квартиры в представленных новостройках актуальны на момент публикации материала. УНП 191179355 ООО «РиэлтБай»
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