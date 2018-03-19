«Не повезло с парнем». Эксперимент: готовы ли гомельчане на знакомство с ВИЧ-положительной девушкой?

Для любви и общения не может быть преград. Даже если в какой-то момент жизни повезло чуть меньше остальных. По всему миру ВИЧ-положительные люди создают семьи, заводят детей, живут полноценной жизнью, поддерживая организм иммунотерапией. К сожалению, на территории постсоветских стран отношение к таким людям оставляет желать лучшего. Свой диагноз приходится скрывать, чтобы не лишиться работы, хронического осуждения и прочей дискриминации в обществе.

«Сильные новости» провели эксперимент и узнали, есть ли шанс у девушки с неутешительным диагнозом познакомиться с кем-то в Гомеле?

Для нашего эксперимента мы выбрали одну из самых популярных площадок знакомств. Конечно же, мы могли пойти на улицу или в бар, чтобы познакомиться с мужчинами, но мы же живем в век технологий, когда даже собственная мама пишет тебе «Доброе утро» в Вайбере, а отпроситься с работы можно в чате в Одноклассниках.





Итак, по нашей легенде 23-летняя девушка Екатерина из Гомеля зарегистрировалась на сайте mamba.ru в поисках новых знакомств, общения, свиданий и всего остального. Конечно же, в реальной жизни вероятность встретить на подобных сайтах адекватных людей не на одну ночь сводится к нулю. Но нас скорее волнует реакция мужчин на то, что у Екатерины ВИЧ. Ей не повезло в жизни — бывший парень в прошлом был наркоманом, и свой статус от нее скрыл. Мы решили сразу предупреждать всех «поклонников» о диагнозе. Во-первых, чтобы сэкономить время. А во-вторых, даже в этом случае сразу можно было понять отношение человека к ВИЧ-положительным людях.





Мы были готовы к самому худшему. Возможно, фотографии, которые мы загрузили на сайт, были слишком привлекательны, и посетители ее страницы не придавали значения Катиному откровению. Но нам хочется верить, что половина из тех, кто решил продолжить общение, повели бы себя также и в других ситуациях.

Но нам повезло. За время эксперимента нам встречались мужчины, которые бы с удовольствием продолжили общение или сходили на свидание с Екатериной. Давайте будет откровенными — мужчины, которые изначально предлагали только секс, от своих слов не отказались, и даже продолжали настойчиво договариваться о встрече. Что тоже нас устроило в какой-то мере. Особенно, когда читаешь комментарии в соцсетях, как окружающие обходят стороной людей с ВИЧ, боятся до них дотронуться или пить из одной чашки.





Несколько мужчин откровенно недоумевали, что здесь делает ВИЧ-положительная девушка. Как нам показалось, они считают, что у таких людей нет шансов ни на отношения, ни на семью. Нам желали удачи в поисках.

Были и такие поклонники, которые внезапно пропадали из диалога. Таких было почти половина.





Но больше всего нам понравился Георг из Таиланда, который в начале переписки предлагал выступить спонсором и вместе путешествовать. После нашего каминг-аута он прямо написал, что люди не понимают этого и поэтому боятся, но ВИЧ не значит, что нет секса и так далее. И мы с ним полностью согласны.









Мы смогли пообщаться почти с сорока мужчинами не только из Гомеля, Речицы и Минска, а так же из России и немного дальше. Если говорить о «послевкусии» нашего эксперимента — шансы есть. И это хорошие новости!





А еще мы узнали, что есть специальные сервисы для знакомств ВИЧ-положительных людей. И это не может не радовать. Люди не замыкаются в себе, находят силы и продолжают жить дальше. Поэтому, если вы столкнулись с подобной проблемой в своей жизни — не отчаивайтесь. Достаточно набрать в поисковике «Знакомство ВИЧ-положительных людей» и можно легко найти не только группы ВК, а полноценные сайты знакомств, где никто не осудит вас за прошлое и не придаст значение вашей истории болезни.