Директор гомельской строительной фирмы уклонился от налогов почти на 70 тысяч, возбуждено уголовное дело

В Гомеле директор общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством, уклонился от уплаты налогов (НДС и налог на прибыль) в сумме не менее 70 тыс. рублей.

Директор гомельской строительной фирмы уклонился от уплаты налогов Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области при проверке финансово-хозяйственной деятельности этой фирмы установлено сокрытие и умышленное занижение налоговой базы ООО — акты выполненных строительно-монтажных работ не проходили по бухгалтерскому учету сообщила пресс-служба КГК.

Руководитель давал указания бухгалтеру вносить в налоговые декларации заниженные суммы подлежащих уплате налогов. При этом в ходе проверки вообще отрицал получение от заказчика подписанных актов выполненных работ.

Однако контрагенты не только подтвердили хозяйственные отношения с ООО, но и заверили, что подписанные акты выполненных работ передавались представителям общества без задержек.

Под грузом улик директор сознался в уклонении от уплаты налогов. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси, проводится предварительное расследование.