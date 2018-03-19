«После домашних родов приходится доказывать, что это твой ребенок уже в суде». Гомельчанка дважды решилась родить дома и рассказала, как это было

Буквально недавно всю страну сотрясали новости о печальном опыте домашних родов. Но такие ситуации скорее исключение из правил. «Сильные новости» пообщались с гомельчанкой Полиной, которая уже дважды мама, и своих детей она родила не в роддоме. Как это было и почему она решилась на такой шаг, читайте в нашем репортаже.

Еще задолго до беременности в руки Полины попала книга «Экология и младенчество», в которой рассказывалось, помимо всего прочего, о том, как в природе происходят роды без медицинских манипуляций и как в идеале должно происходить с человеком. Через пару лет, уже на ранних сроках беременности, семейная пара стала собирать информацию и обсуждать тему, как и где рожать. Полина делилась с мужем впечатлениями о прочитанной книге. Её муж — человек независимый, он крайне редко идет на поводу у массовых решений, для него абсолютно нормально выбрать путь, на который никто не решится. И однажды он сказал: «Можно и дома родить».

Это были ее первые роды, и волнение зашкаливало. Полина сразу не была готова к такому. Она планировала максимально естественно родить в роддоме. За беременность было прочитано много книг, изучен опыт других мам, рожавших дома, а также тех, кто отправлялся в гомельские родильные дома.

«Почти сто процентов женщин не рожают естественно в наших роддомах, по максимально природному сценарию. Большинство родов, о которых я читала, было просто перечисление медицинских манипуляций. Мне вкололи окситоцин, меня разрезали, мне вкололи обезболивающее. Были единицы, когда таких манипуляций было минимум. И совсем ноль, чтобы вообще ничего не делали. Я тщательно стала изучать тему домашних родов и физиологию родов как таковых. Наткнулась на большое количество информации, благодаря которой я пришла к тому, что родила дома. Это нормальный процесс, не медицинская операция».

Самой главной подготовкой Полина называет чтение историй женщин, которые решились на домашние роды — одну за другой. Эти рассказы не были сухими, как в книгах. Это были эмоциональные живые истории женщин, содержавшие много данных о родах, о которых Полина самостоятельно читала в книгах и медицинских статьях. Самой авторитетной информацией стал опыт женщин. Он был самый всеобъемлющий и не категоричный. С врачом также получилось обсудить тему домашних родов.

«Когда я стала на учет, я отказалась от многих манипуляций медицинских. Отказалась от УЗИ. Мне было неважно знать заранее пол ребенка, я в любом случае не собиралась избавляться от беременности. Я не видела для себя пользы в этой информации. УЗИ на ранних стадиях выявляют пороки развития плода не совместимые с жизнью, предупреждение каких-то болезней. Но эта информация не всегда является достоверной. За весь период УЗИ делается три раза. С отказом от УЗИ у меня не было проблем с врачом. Я не планировала рассказывать о своих планах, я предполагала их реакцию. Есть определенный список процедур, которые нужно проходить перед попаданием в роддом. Я отказалась, в том числе, и от мазка на гепатит, СПИД и так далее. Меня начали пугать обсервацией. И тогда я решилась признаться. Конечно же, меня все врачи отговаривали».







Когда Полина решила рожать дома, она осознавала все риски, которые при здоровом состоянии беременности, при положительной текучести срока, остаются минимальными, как и при любых родах. Зато не было риска подхватить больничную инфекцию и нарваться на лишние медицинские манипуляции.

Основная причина, почему Полина решила рожать дома — для нее было принципиально две вещи. Возможность рожать в любом положении, и вторая — позднее пересечение пуповины. Все остальное уходило на второй план.

«Положение на спине считается неестественным. Оно нужно, чтобы врачам было удобно работать. Редким женщинам комфортно так рожать, это же против сил гравитации. У такой позы масса недостатков. Тазовый проход сужается на 11%. Такое положение чревато пережатием полой вены. Женщина должна рожать в той позе, в которой ей удобно. С пуповиной все сложнее. Вообще пуповина — удивительная вещь. Если что-то пошло не так, в критической ситуации, она может спасти жизнь ребенку. Довольно долгое время после родов пуповина пульсирует. Она передает кровь, насыщенную кислородом и питательными веществами. Если ребенок рождается с признаками гипоксии, он будет дышать и восстанавливаться благодаря пуповине. Кроме того, в ней полно стволовых клеток, которые помогают очень быстро восстанавливаться поврежденным клеткам, в том числе и клеткам мозга».

Родственники Полины и ее мужа не поддержали их идеи родить дома. Где-то на девятом месяце беременности семья познакомилась с девушками, которые рожали не в роддомах. До этого они постоянно онлайн общались со многими семьями, которые через это прошли.

Одним из самых важных пунктов для Полины стал выбор позы, в которой она планировала родить. И в первых и во вторых родах это были висячие позы. В первом случае ей помогал муж, держа за подмышки, а Полина была в положении на корточках. Во второй раз она уже висела на слинге, который муж прикрепил к домашнему турнику.

«Как бы это ни забавно звучало, но вторую позу для беременности я подсмотрела у обезьян. Во время беременности я пересматривала видео родов в интернете. У мамы-обезьяны была такая довольная морда, она висела на ветке до самого конца. Она так спокойно родила, в конце словила ребенка лапами».

Как такового отказа от госпитализации во время родов у нас нет. Если женщина решила рожать дома, она спокойно может рожать дома. Самая большая проблема домашних родов наступает именно после них. Как юридически оформить ребенка и получить свидетельство о рождении?

«Это возможно только через суд. Что, по сути, является нарушением прав человека. После домашних родов приходится доказывать, что это твой ребенок, уже в суде. Знаю женщин, которым приходилось делать экспертизу ДНК. Если рожаешь в роддоме — тебе дают справку. Если рожаешь дома — нужно идти в суд. Получается, что медицинская помощь — вещь добровольная. Но на практике потом оказываешься в суде. После родов нужно обязательно вызвать врача, чтобы он подтвердил факт родов, что мы не ходим избавиться от ребенка и он жив-здоров. Я понимаю, что дома часто рожают маргиналы. Могу сказу сказать — мы не такие. Но к нам потом приходили врачи из поликлиники, смотрели холодильник, условия проживания. Ходили по квартире и искали доказательства нашего безумия. Для них роды дома — что-то из ряда вон выходящее. После родов к нам ходили толпами».

По судам ходил Полинин муж. Необходимыми документами было свидетельство о браке, паспорт, заявление о том, что семья родила ребенка осознанно. Первый суд прошел без Полины: она написала заявление, что осталась сидеть с ребенком. Во второй раз было сложнее — нужны были доказательства, что ребенок все-таки есть. На второй суд потребовали привести свидетелей родов, а также фотографии, даже несмотря на справку от педиатра. На все процедуры ушло несколько месяцев. Никакой финансовой поддержки семья не потеряла, кроме единоразовой помощи при постановлении на учет до 12 недель.

На данный момент у Полины и ее мужа двое рожденных дома детей. Ни она, ни ее муж еще ни разу не пожалели о том, что решились пройти через суды и негативное отношение к их решению. Ведь даже то, что она рожала дома, в знакомой и комфортной для нее обстановке, в окружении своих родных, положительно повлияло и на сами роды, которые, к слову, дважды прошли без осложнений, и на саму Полину. И беременность, и роды она вспоминает с улыбкой.