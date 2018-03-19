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БНР-100: Михалок не выступит на День Воли в Минске, но накануне выступит в Гомеле с Brutto

  • 19 марта 2018, 10:49
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24 марта группа Brutto выступит в КРЦ «Европа».

Пока некоторые досадуют из-за отсутствия Михалка на праздничном концерте к 100-летию БНР в Минске, гомельчане могут в канун праздника подпеть автору песен, не раз поднимавших национальный дух белорусов.

24 марта группа Brutto вернется в сравнительно камерную «Европу» после исторического концерта в Ледовом дворце. Выступление состоится в рамках тура «РОКІ». Билеты есть на сайте Tiketpro.by.

23 марта у Михалка и команды запланирован концерт в Речице (там проданы все билеты), а 25-го в Мозыре. 



Кроме Brutto в «Европе», есть и другой способ отпраздновать 100-летие БНР. В рамках проекта «Городские собрания ГДФ» 24 марта состоится исторический вечер, посвященный 100-летию БНР. Участников ждет интересная лекция и праздничный концерт Змитера Бартосика. 

Организаторы приглашают гомельчан в субботу (24.03) в 17.00 в офис ТБМ (ул. Трудовая, д.2а, 2 этаж). Вход бесплатный. Подробности по ссылке.



gomel.today
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