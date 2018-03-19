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Видеофакт. На Сельмаше забили подземные ключи, возможно, случился прорыв

  • 19 марта 2018, 09:52
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Фото и видео происходящего с «Сильными новостями» поделились читатели.


Как стало известно, прорыв случился на улице Народного ополчения, в районе ресторана «Галактика». Судя по всему, прорвало недавно — вода льется из-под канализационного люка, но вокруг никого нет.


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