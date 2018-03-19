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Погода в Гомеле на неделю. Теплеть будет понемногу и постепенно

  • 19 марта 2018, 09:41
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Температура воздуха в Гомеле будет меняться постепенно — от —19°С во вторник ночью до +2°С в воскресенье.

Затянувшаяся зима будет уходить не сразу. Отрицательные температуры сохранятся до пятницы. В ночь со вторника на среду шкала термометра, по прогнозам синоптиков, опустится до —19°С.

В выходные немного потеплеет — в дневное время температура воздуха поднимется до плюсовых 1-2°С. В среду и в четверг возможны снегопады.


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Места: Гомель (21827)

Метки: Погода (1783)

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