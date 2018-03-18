Белые медведи и платье Мэрилин Монро: как в «политехе» выбирали принцессу

Конкурс красоты в техническом университете имени П.Сухого может дать фору многим республиканским состязаниям красавиц. Здесь всегда аншлаг, море спонсоров, хороший звук, яркие и харизматичные участницы, пишет городской журнал «Белка».

В этом году за титул «Принцесса» и ноутбук боролись восемь студенток со всех факультетов. Чтобы победить, рост и вес не главное. Важно петь, танцевать, в общем, сиять, как Мэрилин Монро или Дженнифер Грей.













В одном из конкурсов участницы примерили на себя образы секс-символов прошлого века. Перевоплощения раскрыли различные грани талантов будущих энергетиков и металлургов — одни пели, другие танцевали, а третьи делали то и другое одновременно.

Второкурсница энергофака Анастасия Мирец специально для конкурса «Точь-в-точь» сшила знаменитое «улетающее» белое платье Монро. Виктория Фролова (4-й курс ГЭФ) десятки раз пересмотрела кадры из «Криминального чтива», чтобы как Ума Турман словить кураж во время исполнения легендарного танца с Джоном Траволтой.

































Каждое выступление участниц сопровождалось мощной поддержкой родных факультетов. Особенно в этом плане преуспел механико-технологический. Ради своего культорга Елены Кирщиной студенты воссоздали на сцене тот самый «белый свет, где трутся зимой медведи о земную ось». На сцене происходило невероятное: под «ла-ла-ла» земля реально вертелась, зарницы сверкали, туман клубился. И над всем этим пританцовывала хрупкая девушка в бриджах и футболке, как у Натальи Варлей. Когда же на сцену вышел двухметровый белый медведь, зал взорвался аплодисментами.





Не меньший восторг у зрителей вызвало эко-дефиле, успешно заменившее тривиальный выход в купальниках. Участницы сшили, склеили, а в отдельных случаях и просто скрепили скотчем умопомрачительные наряды из бумаги, спанбонда, строительной сетки и других бросовых материалов. Вместо стразов и пайеток использовали конструктор Lego, компакт-диски и пробки от Coca-Cola.

























Собирали их всем факультетом. Обошли десятки гомельских кафе и баров (отдельное спасибо просили передать «Квартирнику»), чтобы эксклюзивный дизайн воплотить в жизнь.





За спиной уже знакомой нам Елены Кирщиной внезапно выросли огромные крылья. Сшил их для своей подруги и придумал нехитрый механизм пятикурсник МТФ Владислав Билецкий.









— Мы серьёзно готовились к конкурсу, два месяца что-то мастерили и придумывали. Подключился весь факультет, постоянно поддерживал деканат, — рассказал за кулисами о подготовке творческих заданий Владислав.

Жюри пришлось нелегко, потому что лучшими были все участницы. Особенно на последнем выходе в свадебных платьях. Нежные, невинные, потрясающие невесты заставили замереть зал от ослепительной красоты.













Ведущие шоу как хорошие драматические актёры выдержали длинную паузу и только потом сообщили, представительница какого факультета стала «Принцессой-2018».

Рыдать от счастья выпало на долю Елены Кирщиной. Драгоценный головной убор ей передала победительница прошлогоднего конкурса студентка гуманитарно-экономического факультета Екатерина Белоусова.













По словам Екатерины, у новоиспечённой принцессы начнётся новая жизнь:

— Победительницу пригласят участвовать в международном конкурсе «Королева Весна». Я, к примеру, в прошлом году представляла наш вуз в Брянске. Это новые интересные знакомства и возможности реализоваться, обратить на себя внимание будущих работодателей.

Первыми принцессу поздравили её парень и подруги детства, приехавшие болеть за свою землячку из Калинковичей.

— Твоя мама уже в курсе, она была на линии, когда тебя объявляли победительницей, — обступили подружки Елену. Кстати, она отличница, поэтому за пропущенные во время репетиций пары не переживает, наверстает легко.





Титулы «вице» получили студентки машиностроительного факультета Елизавета Каминская и Марина Наливайко. Елизавета к тому же признана самой дружелюбной участницей. Приз зрительских симпатий и приглашение на обучение в студии Сергея Нагорного у Яны Холодилиной (ГЭФ).