В Гомеле стартовала Школа бёрдвотчеров

Курс по наблюдению за птицами стартовал в воскресенье в центральной библиотеке имени А.И. Герцена. Организаторами занятий выступила общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Необычную школу для любителей пернатых поддержало Министерство здравоохранения. Занятия проводятся в рамках масштабного проекта «Будь здоров вместе с птицами», который финансируется Евросоюзом. И поэтому участие в школе бесплатное. Основная цель — снижение инфекционных заболеваний среди жителей города. «Ахова птушак Бацькаўшчыны» выступили партнером этого республиканского проекта. Они считают, что люди, которые наблюдают за птицами, больше ходят и двигаются, и, соответственно, становятся здоровей и меньше болеют.









Самая первая Школа бёрдвотчеров прошла в Минске несколько лет назад. Сейчас она продолжает свою деятельность, но уже на платной основе в отличие от гомельской школы, где принять участие мог любой желающий.

Организаторы гомельской школы наблюдателей за птицами, Зинаида Горошко и Роман Хлебин, были уверены, что Гомель по количеству участников станет одним из самых посещаемых. Они ожидали до тридцати участников, но были приятно удивлены, ведь на первое занятие собралось почти пятьдесят человек.









Смысл школы бёрдвотчеров в том, чтобы за короткое время, а это 8 занятий по 2 часа, познакомиться с птицами и научиться распознавать больше ста видов пернатых. Организаторы уверены, что после окончания занятий все участники школы с легкость будут ориентировать в птицах, которые обитаю в Гомеле и окрестностях.

В Гомельской области такие школы будут проводиться в Мозыре и Турове.



























































