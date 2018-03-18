Фоторепортаж: в Гомеле представлена новая программа легендарного Цирка Никулина «Белые тигры»

  • 18 марта 2018, 13:47
  • 883
  • 0



В гомельском государственном цирке с 17 марта представлена новая программа легендарного Цирка Никулина.

Зрителей ждет незабываемое представление с великолепными номерами, и, прежде всего, гвоздь программы — аттракцион «Белые тигры» с бенгальскими белыми тиграми под руководством лауреатов международных конкурсов Алисы Нестеровой и Алексея Поручаева.
















фото Сергея Холодилина, БелТА
Медиаконтакт 05/03 - 18/03:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21819)

Метки: Афиша (1809)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 16/03 (20:00) - 18/03:

Самое читаемое