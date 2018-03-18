Фотофакт: в Гомеле на избирательный участок выстроилась огромная очередь желающих выбрать президента России

Сегодня проходят выборы президента РФ. Россияне, проживающие в Гомеле, с ответственностью подошли к этому вопросу — на избирательном участке не протолкнуться.

Однако организацией голосующие отнюдь не довольны. По словам наших читателей, очереди очень большие, чтобы отдать свой голос, придется потратить не менее часа.

— Голосование, кошмар. Люди жалуются, очередь на час и более! Не организованно!!! — пишет Ирина.

— Чтобы проголосовать, стоим уже 40 минут, и это ещё не конец, — рассказывает Виктория.



Напомним, сегодня в Гомельском областном общественно-культурном центре по адресу ул. Ланге, 17, проходят выборы. Время работы избирательного участка — с 8.00 до 20.00.





















Фото — Виктория Беседина, Ирина Вовк