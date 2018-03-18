Топ-5 районов Гомельской области по сокращению численности населения

Белстат опубликовал предварительные данные о численности населения районов Гомельской области.

Согласно статистическим данным численность населения Гомельской области в 2017 году сократилась на 4,9 тысяч человек. Из всех регионов рост численности населения наблюдался только в Ветковском, Мозырском, Гомельской районе и областном центре.

Топ-5 районов по сокращению численности населения выглядит следующим образом:





Абсолютным лидером по сокращению численности населения является Светлогорский район. Всего за год численность населения здесь сократилась на 1,4 тысячи человек. Отметим, что Светлогорский район возглавляет рейтинг вымирающих районов Гомельской области уже второй год подряд.

Второе место по сокращению численности населения занимает Добрушский район, численность которого сократилась почти на 700 человек.

В относительном выражении лидером по сокращению численности населения является Лоевский район, численность которого за год сократилась на 1,9%.