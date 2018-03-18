Фотофакт: в Гомеле из-за сильного ветра рухнул металлический забор и поцарапал авто

  • 18 марта 2018, 10:02
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Вчера в Железнодорожном районе сильный ветер нанес удар по автомобилю, припаркованному во дворе дома Карастояновой, 6. Непогода взяла своё: из-за сильных порывов ветра металлических забор рухнул прямо на машину и поцарапал её, рассказала редакции «Сильных Новостей» читательница Валентина.

Напомним, синоптики предупреждали, что в субботу комфортно не будет: они прогнозировали ветер с порывами до 16 м/с и не ошиблись.

Сегодня же будет ясно и без осадков, но сильный ветер по-прежнему не даст расслабиться: метеорологи обещают порывы до 14 м/с.





gomel.today
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Места: Гомель (21815)

Метки: Погода (1782), Авто (5060)

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