Откуда у феи рога? В Гомеле прошёл конкурс парикмахеров «Белорусский мастер»

  • 17 марта 2018, 16:17
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В Гомеле выбрали лучшего парикмахера. Национальный конкурс «Белорусский мастер» прошел под эгидой Федерации профсоюзов,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победа досталась известному гомельскому стилисту. Она не только победитель международных конкурсов, но и тренер команды молодых парикмахеров. На суд жюри Полина представила фантазийную работу под названием «Фея».


Полина Голомазова, победитель конкурса «Белорусский мастер — 2018»: Многие задавали мне вопрос: почему у нее прическа в виде рогов. Я отвечаю, что фея — это образ доброй женщины. Но если любую добрую женщину обидеть, в ней таиться какая-то бесовинка. Лучше не злить.


«Белорусский мастер» открыл сезон профессиональных конкурсов в индустрии красоты. Уже совсем скоро в Гомеле стартует крупнейший международный фестиваль «Золотой подснежник».




СТВ
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