Вынесен приговор женщине-водителю из Гомеля, по вине которой погиб 18-летний байкер

  • 17 марта 2018, 16:09
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Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла 23 августа 2016 года, около 17.00, на улице Луначарского областного центра. Водитель автомобиля Renault Sandero при повороте налево не уступила дорогу двигавшемуся со встречного направления мотоциклисту. В результате столкновения 18-летний байкер погиб. Права он получил в этот же день.

В этом ДТП также пострадали водитель легкового автомобиля и 14-летняя пассажирка мотоцикла. Обвинение было предъявлено водителю Renault Sandero. Разбирательства по делу длились больше двух лет.

В марте 2018 года приговором суда Новобелицкого района Гомеля женщина, управлявшая Reanult, была признана виновной в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого телесного повреждения.

Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управлять всеми видами транспортных средств сроком на три года. К ней применена отсрочка исполнения наказания в виде лишения свободы сроком на один год.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.


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