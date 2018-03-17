В Гомеле появится новый автобусный маршрут «Вокзал − Прибор»

  • 17 марта 2018, 10:24
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В понедельник, 19 марта, на гомельские дороги выйдет новый автобусный маршрут № 40.

Он будет курсировать от Вокзала до Прибора по будним и выходным дням на постоянной основе, сообщили в Гомельском горисполкоме.


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