В Гомельской области для эвакуации людей на случай паводка определены почти 90 мест размещения, сообщил сегодня журналистам начальник отдела организационного обеспечения государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны областного управления МЧС Владимир Гриценок.

«При подготовке к весеннему половодью в регионе проводится комплекс мероприятий всеми заинтересованными службами. Так, определены 89 мест для размещения людей на случай эвакуации. В первую очередь это гостиницы», — сказал Владимир Гриценок.

Кроме того, дополнительный коечный резерв для одиноких, престарелых людей, других категорий граждан создан и в учреждениях здравоохранения. К примеру, в Петрикове смогут дополнительно принять 80 человек, в Житковичах — около 300. Еще порядка 150 койко-мест введено в учреждениях соцзащиты.

В целом, по прогнозам, в области вероятны подтопления в 16 районах, паводок может затронуть 101 населенный пункт, 29 садовых товариществ.

Как сообщил заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев, сотрудники органов внутренних дел будут в круглосуточном режиме нести службу в местах временного отселения людей и в местах подтопления, чтобы обеспечить охрану общественного порядка, личную безопасность граждан, а также предотвратить кражи.

На дорожных участках, подверженных подтоплениям, дорожными службами, Госавтоинспекцией разработаны схемы изменения организации движения. Всего на территории области выявлено 37 таких участков. Торговыми предприятиями в зону потенциального подтопления обеспечен досрочный завоз социально значимых групп товаров.

«На базе подразделений МЧС созданы четыре сводных отряда для проведения первоочередных аварийно-спасательных работ в период паводка. Сформирован резерв топлива», — пояснил Владимир Гриценок. Он также подчеркнул, что в настоящее время в регионе обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья, спокойная, она не внесла серьезных коррективов в вопросы жизнеобеспечения объектов экономики и населения. В области остается подтопленным один участок автомобильной дороги Лучицы-Хвойня возле деревни Хвойня Петриковского района.