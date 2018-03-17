В Гомельской области с 20 марта запрещен лов всех видов рыбы

В Брестской и Гомельской областях с 20 марта устанавливается запрет на лов всех видов рыбы, сообщили БелТА в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Продлится он до 18 мая. В Минской, Могилевской и Гродненской областях данный запрет начинает действовать с 1 апреля и продлится до 30 мая, в Витебской области — с 10 апреля по 8 июня.

Во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено: рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений (кроме перечисленных в абз. 7 подп. 109.3 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства).

За применение любых других орудий или способов лова в период запрета на нарушителя может быть наложен штраф в размере от 20 до 50 базовых величин. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам. Причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин является основанием для возбуждения уголовного дела.

На протяжении всего периода запрещается пользоваться маломерными судами — не только для рыболовства, но и для других целей (исключения — в подп. 109.6 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства).

Сроки общего весеннего нерестового запрета пересекаются с локальными нерестовыми запретами, установленными отдельно на некоторые виды рыбы — щуку, судака, сома. Такую рыбу, пойманную в период действия локального запрета, необходимо отпустить обратно в водоем.