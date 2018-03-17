В Гомеле сбившего 10-летнюю школьницу водителя приговорили к трем годам колонии

  • 17 марта 2018, 08:57
  • 2586
  • 1



Суд Центрального района Гомеля вынес приговор 22-летнему гомельчанину, который в октябре 2017 года на грузовике насмерть сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщила официальный представитель суда Ольга Барсукова.

Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, 19 октября 2017 года 22-летний житель Гомеля за рулем МАЗа с прицепом на пересечении улиц Телегина и Песина совершил наезд на 10-летнюю Арианну, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок умер на месте.

Во время процесса водитель рассказал, что не знает, как так получилось, что ехал с небольшой скоростью — километров 20 в час, на повороте перед зеброй еще немного сбросил ее, так как был загружен — вез полный прицеп с кирпичами. За минуту до ДТП Роман притормозил перед зеброй — пропустил пешеходов — и «спустя секунды услышал какой-то непонятный треск».


TUT.BY
Медиаконтакт 05/03 - 18/03:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21814)

Метки: ДТП и ЧП (159), Авто (5059)

Читайте также

В Гомеле грузовик насмерть сбил 8-летнюю девочку

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 16/03 (20:00) - 18/03:

Самое читаемое