Милиционеры отпустили Бориса Аникеева. Активист рассказал, в чем его обвиняли

Гомельского активиста хотели наказать «за оскорбление президента».

Как Борис Аникеев отметил в разговоре с Belsat.eu, его хотели «взять на арапа»:

«Пришли милиционеры, закрыли дверь. Потому что у меня был пост на „Фейсбуке“ (коллаж „сказочные животные“ за 14 марта — прим.). Я поднял весь город, Кастусь Жуковский подскочил, и начали по-другому разговаривать. Отвезли в отделение, хотели закрыть в камере, начали куда-то звонить, ну, и впоследствии стали, как говорю, по-другому разговаривать».

Борису Аникееву сказали, что он «оскорбил президента» и предлагали подписать протокол, но мужчина отказался:

«Говорю, на каком основании, когда приехали, забрали меня из дома, я же ничего не делал».

В итоге Бориса Аникеева отпустили.

В этом году после публикации ролика о Лукашенко к блогеру Nexta тоже пришли правоохранители. Уголовное дело пока не возбуждено.