Милиционеры отпустили Бориса Аникеева. Активист рассказал, в чем его обвиняли

  • 16 марта 2018, 18:08
  • 787
  • 1



Гомельского активиста хотели наказать «за оскорбление президента».

Как Борис Аникеев отметил в разговоре с Belsat.eu, его хотели «взять на арапа»:

«Пришли милиционеры, закрыли дверь. Потому что у меня был пост на „Фейсбуке“ (коллаж „сказочные животные“ за 14 марта — прим.). Я поднял весь город, Кастусь Жуковский подскочил, и начали по-другому разговаривать. Отвезли в отделение, хотели закрыть в камере, начали куда-то звонить, ну, и впоследствии стали, как говорю, по-другому разговаривать».

Борису Аникееву сказали, что он «оскорбил президента» и предлагали подписать протокол, но мужчина отказался:

«Говорю, на каком основании, когда приехали, забрали меня из дома, я же ничего не делал».

В итоге Бориса Аникеева отпустили.

В этом году после публикации ролика о Лукашенко к блогеру Nexta тоже пришли правоохранители. Уголовное дело пока не возбуждено.


Белсат
Медиаконтакт 05/03 - 18/03:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Борис Аникеев (6)

Места: Гомель (21809)

Метки: Гражданское общество (1857)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 16/03 (20:00) - 18/03:

Самое читаемое