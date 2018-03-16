Власти готовы продать «Гомсельмаш» за сумму не менее 500 млн долларов

Власти Беларуси допускают продажу акций «Гомсельмаша» стратегическому инвестору на условиях реализации инвестиционного проекта холдинга. Данная информация размещена на сайте Минпрома.

Инвестором должна быть компания, занимающая «ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники».

Объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестпроекта участников холдинга должен быть не менее 500 млн долларов, говорится в сообщении.

Окончательная сумма будет уточнена при проведении переговоров с инвестором, уточнили в Минпроме.

Всего Министерство промышленности Беларуси выставило на продажу в 2018 году госпакеты акций 19 открытых акционерных обществ, в том числе повторно с 2017 года — 13. В частности, приватизация БАТЭ возможна при условии реализации инвестпроекта со стратегическим инвестором при условии вложений на сумму не менее 80 млн долларов. Объем инвестиций для вхождения «стратега» в «Горизонт» должен быть не менее 30 млн долларов.

Ранее сообщалось, что интерес к «Гомсельмашу» проявляли «Ростсельмаш» и китайские компании.

Недавно посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый уверял, что «китайские компании сделали весьма конкретные предложения по покупке «Гомсельмаша». Председатель Госкомитета по имуществу Андрей Гаев считал, что китайские инвесторы не проявили большого интереса к вхождению в акционерный капитал белорусского госпредприятия.

Суть взаимных требований можно понять из эмоционального текста, опубликованного в январе газетой «СБ. Беларусь сегодня», которая писала, что корпорация «Цзуншэнь» проявила интерес к покупке 60−75% акций ОАО «Гомсельмаш». Издание утверждало, что китайцы не стали сильно вчитываться в предложенные условия и заявили, что сделка состоится, если власти Беларуси сами сократят численность рабочих минимум на треть. При этом выплату выходных пособий должен был взять на себя бюджет. Китайская корпорация настаивала на замене всех руководителей на предприятии исключительно представителями китайской стороны. «А вот озвучить обязательства по росту объемов производства или использованию своих возможностей для расширения рынков сбыта потенциальные инвесторы как-то забыли», — говорится в публикации. В итоге Минпром Беларуси не поддержал такие условия. Там считали, что проблему избыточной численности персонала необходимо было решать не сокращением работающих, а увеличением рыночной доли, наращиванием объемов производства.