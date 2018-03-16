В Гомеле милиция пришла с обыском к активисту Аникееву «из-за оскорбления президента». Он задержан

  • 16 марта 2018, 15:54
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Сначала в дом общественного активиста из Гомеля Бориса Аникеева 16 марта зашли два сотрудника милиции и закрылись изнутри. Позже, по информации телеканала «Белсат», количество сотрудников увеличилось до девяти.

С прямого эфира, который вел из дома журналист Константин Жуковский, стало известно, что милиция подозревает Аникеева в оскорблении президента. Был прозведен осмотр помещений. Каких-либо подробностей сотрудники милиции не сообщали.

Позже Бориса Аникеева посадили в служебный автомобиль и отвезли в отделение милиции. Позже стало известно, что он задержан.

Подробности задержания выясняются.


Гомельская вясна
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