В Гомеле милиция пришла с обыском к активисту Аникееву «из-за оскорбления президента». Он задержан

Сначала в дом общественного активиста из Гомеля Бориса Аникеева 16 марта зашли два сотрудника милиции и закрылись изнутри. Позже, по информации телеканала «Белсат», количество сотрудников увеличилось до девяти.

С прямого эфира, который вел из дома журналист Константин Жуковский, стало известно, что милиция подозревает Аникеева в оскорблении президента. Был прозведен осмотр помещений. Каких-либо подробностей сотрудники милиции не сообщали.

Позже Бориса Аникеева посадили в служебный автомобиль и отвезли в отделение милиции. Позже стало известно, что он задержан.

Подробности задержания выясняются.