«Самое шокирующее — когда нас попросили тренироваться друг на друге!» Гомельчанка рассказала, как училась на курсах по оральному сексу

В обществе бытует стереотип: чтобы удачно выйти замуж, девушка должна готовить вкусный борщ и делать качественный минет. В интернете можно найти уйму курсов и тренингов, которые обещают научить доставлять мужчине блаженное удовольствие с помощью рта и языка. Якобы, пройдя их, вы сразу же найдете мужчину мечты и он вам будет делать дорогие подарки и вообще — предложит выйти замуж. Но действительно ли это так?

«Сильные новости» поговорили с Алисой — гомельчанкой, которая посетила тренинг по оральным ласкам и в корне поменяла взгляд на жизнь. О том, чему и как учат на подобных тренингах, что хотят мужчины и чего никогда не нужно делать при оральном сексе — читайте в нашем материале.





«Ты бревно! — после этих слов я решила доказать, что это не так»

«Я никогда не была особой львицей в постели и ненасытной любовницей. Однажды от своего бывшего парня я услышала: „Ты бревно“ Звучала жестко и несправедливо, ведь я старалась, как могла. Назло ему решила начать изучать эту тему, читать и смотреть уроки оральных ласк. В Беларуси тема секса практически не развита, поэтому реальных тренингов крайне мало и они проходят достаточно редко. А если и проходят, то за очень большие деньги. В основном, приезжают тренерши из Москвы и за сумасшедшие деньги научат, как быстрее выйти замуж. Помню, одна из них обещала научить техникам минета за 100 долларов! Для них подобные тренинги — это исключительно бизнес, а мне такой подход не нравится. В Гомеле и подавно не было никогда ничего подобного, поэтому я продолжала изучать эту тему и тренироваться», — рассказывает Алиса.

И действительно, в Беларуси подобных семинаров практически не проводится. Хотя в последнее время тема сексуальной жизни все больше поднимается в СМИ и социальных сетях. И вот нашей героине повезло — совершенно случайно она наткнулась на один из тренингов по оральным ласкам и тут же записалась. Встреча проводилась в Минске в течение трех часов.

Алиса откровенничает: «Я очень быстро решилась на эту авантюру — просто записалась, заплатила деньги и приехала. Все мои подружки были немного удивлены такому, и не всем понравилась эта затея. Некоторые стали говорить, мол, ой, зачем это все, я и так все умею и могу! Другие же уверяли, что сами бы не решились пойти на курсы, но эта тема им очень интересна. И я, вооружившись блокнотиком и ручкой, пришла постигать искусствомужского оргазма. К слову, трехчасовой тренинг стоит 120 рублей — не самые дешевые знания. Но, забегая вперед, это того стоило!»

Алиса рассказывает, что встреча проходила в одном из столичных бизнес-центров: «Буквально сразу же меня покорила ведущая и тренер курса! Приятная девушка восточной внешности, уверенная в себе и красивая, она излучала сумасшедшую энергетику! В отличие от других московских дамочек, чьи уроки я смотрела раньше, Наринэ была милой и женственной. Меня всегда отталкивали пышногрудые прожжённые блондинки, которые накачанными губами учили девушек „зарабатывать“ айфоны. На этой встрече все было иначе — каждая участница должна была, в первую очередь, сама получать удовольствие от процесса. И неважно для чего — для замужества или собственной уверенности в своих силах. И это очень важно лично для меня»





«После бокала шампанского нам раздали фаллосы и мы стали тренироваться!»

Трехчасовой курс был разделен на 2 части — теория и практика. В первой части встречи участницы рассказывали о себе, что они хотят получить по итогу и зачем они пришли на подобный тренинг. По словам Алисы, все 9 участниц были разные, но сближало их одно — все девушки хотели почувствовать себя более уверенными, ощутить свою сексуальность и привнести в отношения с мужчиной новизну и перчинку. Было и несколько девушек — новичков, которые хотели просто научиться делать качественный минет. Были и замужние женщины, которые практически все умеют и могут поделиться опытом, но хотели узнать что-то новенькое и «острое». К слову, за день до начала тренинга все места были заняты!

«Сперва все девушки, конечно же, стеснялись и скромничали, но уже во второй половине курса расслабились и стали получать удовольствие от самого процесса. К тому же нас угощали шампанским и закусками, что создавало особую дружескую атмосферу. Мне также сперва было неловко, но Наринэ помогла всем девочкам раскрыться и расслабиться. Играла расслабляющая музыка, был приглушен свет и мы, потягивая шампанское, секретничали о женском раскрепощении, техниках обольщения мужчин и развитии уверенности в себе.

Сначала мы разговаривали об анатомии, основных ошибках в технике. К слову, далеко не всем мужчинам нравится массаж простаты, как многие считают. Во второй части встречи мы практиковались. Нам раздали фаллосы и презервативы и мы стали вместе с тренером разучивать методику оральных ласк. Мне было достаточно тяжело расслабиться, да и реальный член сильно отличается от искусственного. Но раз уж я была там, я хотела получить максимум знаний и навыков! Поэтому записывала все женские секреты и „фишки“. Также мы разучили упражнения для упругости губ и языка, которые, к слову, замедляют процесс образования морщин на лице!» — делится своими впечатлениями о курсах минета Алиса.





«Мой парень сказал — тебе такие курсы не нужны. Но я все равно поехала!»

Но самый апогей всего тренинга настал тогда, когда девушки тренировались друг на друге: «Этот момент меня удивил и шокирован невероятно! Одна девушка сидела и держала в области своих гениталий „тренажер“, а вторая должна была в это время показывать свои умения. И, боже мой, я и подумать никогда не могла, как это красиво смотрится со стороны! Вот почему мужчинам так нравится наблюдать за самим процессом, это очень возбуждает! В конце тренинга все участницы были очень воодушевлены и вдохновлены. Я ни разу не пожалела, что решилась пойти на подобные курсы! И всем советую!», — с улыбкой на лице и блеском в глазах рассказывает Алиса.

К слову, на самом курсе сексологу можно было задавать любые вопросы, а после окончания девушки получили «методички», где описаны основные техники орального секса. Девушка рассказывает, как изменилась ее жизнь после курсов: «Вернувшись домой, я как будто ощутила себя еще более сексуальной и уверенной! Мне захотелось доставлять своему мужчине удовольствие чаще и больше, откровенно разговаривать с ним о сексе и своих желаниях и каждый раз придумывать что-то новенькое! Когда я поехала на курсы, мой парень говорил, что мне они не нужны, но мое любопытство не дало мне сидеть на месте и я отправилась за новыми знаниями и навыками. Я вернулась такая вдохновленная и энергичная, что мой молодой человек неделю убегал от меня — я все время хотела тренироваться и тренироваться! Это колоссальный и очень полезный опыт для меня лично и для нашей пары в целом. Наши отношения укрепились еще больше, и я уверена, что он будет мной гордиться!»





«Перед сексом — никаких романтических ужинов с шампанским и фруктами!»

Так чего же хотят мужчины в сексе? Они хотят удовольствия. Яркого, запоминающегося и фееричного. Да побольше! Девушки, конечно же, могут это предоставить. Научиться можно двумя способами: опытным путем, тренируясь «на котиках» либо изучая эту тему в теории, отрабатывая навыки и полученные знания на любимом мужчине. Первый способ подходит не всем, а дарить мужчинам оргазмы хочется и самым примерным (читайте — неопытным) женам. Сексологи утверждают (да и в реальности это правда), что одни техники и движения могут нравиться далеко не всем мужчинам. Все сугубо индивидуально!

По словам Алисы, все это проговаривалось на тренинге и большое внимание уделялось налаживанию доверительных отношений между партнерами, когда каждый выражает свои желания и говорит, что нравится, а чего следует избегать. «Избегайте перед сексом типичных романтичных ужинов с шампанским и фруктами — из-за этого может случиться вздутие живота и никакого удовольствия не случится. Самое главное в сексе — когда оба партнера получают удовольствие от процесса, тогда и результат будет непревзойденным!» — делится приобретенными знаниями Алиса.



