На дороге «Восточный обход» в Гомеле разбился «Лексус»: девушка не справилась с управлением – фото

  • 16 марта 2018, 12:46
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Как сообщил «Сильным новостям» читатель, авария случилась вчера примерно в 19:30. За рулем дорогой иномарки находилась девушка. Вероятно, она не справилась с управлением.

По предварительной информации другие авто и люди в ДТП не пострадали. В каком состоянии находится сама девушка не известно.


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