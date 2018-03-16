Почему не убирается снег и куда исчезли дворники?

Эти вопросы стали основными на прямой линии генерального директора Гомельского городского ЖКХ Виктора Кулаго. Все обращения взяты под контроль — коммунальщики посетят дозвонившихся и будут разбираться в проблемах.

Эти вопросы стали основными на прямой линии генерального директора Гомельского городского ЖКХ Виктора Кулаго. Все обращения взяты под контроль — коммунальщики посетят дозвонившихся и будут разбираться в проблемах.

Проживающая по улице Огоренко, 27, Анна Бондарева рассказала, что во дворе ее дома более десяти лет не ремонтировалась дорога. Ямы в слякотную погоду становятся лужами, невозможно ходить людям и проезжать машинам. Женщина обращалась в домоуправление, где ей ответили: все сделано.

Куда исчезли дворники, спрашивала Светлана Евдокимовна. За зиму во дворе по улице Черноморской, 9, только раз видела, как убирали снег. Сплошная каша возле остановки «Завод пусковых двигателей».

Гомельчанка Татьяна Константиновна переживает: в городе даже на центральных улицах месиво. Участок, охватывающий угол проспекта Победы и улицы Кирова, невозможно пройти. На спецтехнику нужны средства, но может, стоило привлечь предприятия?

Дому № 4 по 2-му переулку Островского более полувека, и он в аварийном состоянии, считает Тамара Лазовикова. Но коммунальщики не хотят помогать. Между тем ремонта требуют стены, крыша. Вовремя не смогли убрать сломанное дерево и выкосить траву, в которой летом завелись ужи.

Александр Васильевич часто бывает на матчах во Дворце игровых видов спорта, куда ходит сокращенной дорогой. Стоит свернуть с проспекта Ленина, как в глаза бросается трехэтажный дом, который выглядит ужасно. Путь во дворец проходит мимо сараев, что не красит исторический центр города. А весной их «арендуют» бомжи — вытаскивают кресла и очищают бутылки от этикеток.

Жанна Ивановна рассказала, что во дворе дома по улице Артиллерийской прокладывают временную наземную теплотрассу. Сделав часть работ, строители закрыли жильцам выход на проспект Победы. Потом ситуацию поправили, но засыпали пешеходный участок горой земли. Жанна Ивановна предлагает установить хотя бы настилы. Она обеспокоена и тем, что теплотрасса проходит по детской игровой площадке, а скоро лето.

Валентина Яковлевна пожаловалась на уборку подъезда и придомовой территории дома по улице Кожара, 10. Еще одна проблема волнует женщину: во время капремонта строители сняли в подъезде старые хорошие двери, а поставили «консервные». Не предупредили о замене счетчиков, выставив потом счет в девяносто рублей.

Комментарий

— Такого объема снега весной не было восемь лет, — рассказал Виктор Кулаго. — Магистральные улицы чистит ГорСАП, администрации районов подключают предприятия, за дворовые территории отвечают КЖРЭУП. Если не потеплеет, будем принимать меры, в том числе проводить уборку снега за счет бюджета. Что касается дворников, то ситуация такова. На обслуживание нам были переданы 500 городских кооперативов — объем работы увеличился на треть, в то время как количество дворников осталось прежним.

Около 400 дворов планируют отремонтировать в областном центре весной.