Одевайтесь теплее! Погода в Гомеле на выходные

Похоже, что зима решила завершиться громким морозным аккордом. Убирать теплые куртки и пальто в шкаф пока рано.

В субботу в Гомеле температура воздуха опустится до −10° — 11°С, а ночью мороз только усилится — синоптики прогнозируют до −13°С. В дневное время не добавит комфорта сильный ветер, порывы которого могут достигать 16 м/с. Ожидается несильный снегопад.

В воскресенье теплее не станет — ночью ожидается мороз до −16°С. Правда, днем температура воздуха поднимется до −9°С. Утешением будет отсутствие сильного ветра и ясная погода.