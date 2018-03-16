Одевайтесь теплее! Погода в Гомеле на выходные

  • 16 марта 2018, 11:16
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Похоже, что зима решила завершиться громким морозным аккордом. Убирать теплые куртки и пальто в шкаф пока рано.

В субботу в Гомеле температура воздуха опустится до −10° — 11°С, а ночью мороз только усилится — синоптики прогнозируют до −13°С. В дневное время не добавит комфорта сильный ветер, порывы которого могут достигать 16 м/с. Ожидается несильный снегопад.

В воскресенье теплее не станет — ночью ожидается мороз до −16°С. Правда, днем температура воздуха поднимется до −9°С. Утешением будет отсутствие сильного ветра и ясная погода.


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Места: Гомель (21809)

Метки: Погода (1781)

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