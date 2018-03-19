10 причин почему стоит посетить Торговый Центр Мебели и интерьера «Карусель»!

«Карусель» — это большой торговый центр мебели и интерьера Гомеля, предоставляющий покупателям не только широкий выбор мебели, элементов декора, домашнего текстиля, но и помощь в их подборе.

Мы начинаем знакомить жителей и гостей города с магазинами и услугами в нашем торговом центре.

10 ПРИЧИН Почему к нам стоит приехать?

Во-первых, на площади 11 000 м.кв. (два футбольных поля!!) мы разместили уже более 65 магазинов мебели и интерьера. В нашем торговом центре с помощью профессиональных консультантов-дизайнеров Вам помогут подобрать мебель с учетом последних трендов в мебельном интерьере.

Прихожие, гостиные, спальни, детские, кухни и обеденные группы, мягкая мебель, кресла — все это теперь можно приобрести в одном месте сэкономив время на поиски и выбор нужного интерьера.

Во-вторых, мы работаем напрямую с производителями, что дает Вам возможность, быть уверенными, что Вы покупаете товар по выгодной цене, имеете гарантию и получаете сервис в виде доставке и сборке мебели.

Вот только два примера, ради которых стоит к нам заглянуть:

Заславская мебельная фабрика уже более 10 лет является производителем корпусномягкой мебели и матрасов.

Новые коллекции мягкой мебели из кожи и экокожи в американском классическом стиле впервые в г. Гомель, только в ТЦ Карусель.





Лорд — солидная, респектабельная мягкая мебель- обладает превосходным уровнем комфорта. Разбивка спинки на 3 секции не только придает дивану классический вид, но обеспечивает качественную поддержку поясницы в наиболее комфортном положении. А сверхмягкие подушки сидений из высококачественного пенополиуретана просто не захочется покидать. Модель представлена: трехместным диваном и креслом с реклайнером и без.





Современные коллекции прихожих, гостиных, спален, молодежных комнат и кухонь для создание интерьера в едином стиле — это все про компанию Anrex.

Тренд сезона — белая глянцевая мебель. Новинка — коллекция «LINATE» теперь в ТЦ Карусель.

Современная классика — теперь ближе и доступнее: MONAKO, MAGELLAN, PROVANS.

Хиты продаж, которые редко достаются дилерам, а в ТЦ Карусель есть 100% — TIFFANY и OLIVIA:

Готовые решения интерьера для Вашей квартиры в 3D от профессиональных консультантов.

Доставка в течение 7 рабочих дней.





В салонах Vegas можно найти все, что понадобится для создания полноценного спального места:

— матрасы,

— кровати,

— наматрасники,

— подушки,

— одеяла,

— постельное бельё и многое другое.

В новом салоне Vegas в ТЦ «Карусель» представлен широкий ассортимент кроватей из массива дерева, с мягкими изголовьями в обивке из экокожи и тканей множества расцветок.

В честь открытия действуют скидки на экспозиционные образцы мебели до — 20% и одеяла до — 15%.

Перечень моделей уточняйте в салоне.





Ваш заказ мы доставим бесплатно!

Сеть салонов Vegas. Пусть утро будет добрым!

В-третьих, ряд брендов впервые представлены в г. Гомель только в ТЦ Карусель.





ШИРОКИЙ ВЫБОР КОЖАНОЙ МЕБЕЛИ!

Фабрика мебели «Home collection» входит в группу российских лидеров по производству и продаже мягкой кожаной мебели для дома и офиса. Инновационные производственные возможности, разные направления в стилях и моделях, максимально сбалансированная продукция, начиная от дизайна и эргономики, заканчивая функциональными свойствами и привлекательной ценой.

Под заказ мягкая мебель доступна в различных материалах из натуральной кожи и текстиля.

Варианты расчета : наличный расчет, безналичный расчет (терминал, р/с), карточка рассрочки «Халва» МТБанк, карточка рассрочки «Карта покупок» Белгазпромбанк, «Рассрочка без переплат» , «Магнит»- Беларусбанк.

Беспроцентная рассрочка до 10 месяцев Беларусбанк.

Мебельная фабрика ООО «ДМ-Мебель» производитель мягкой мебели в Республике Беларусь. Основное наше направление — производство мягкой мебели, в частности диваны-кровати, кресла, кресла-кровати, а так же занимаемся изготовлением мебели по индивидуальным заказам.

Умелое сочетание опыта и профессионального мастерства, новых технологий и современных материалов позволяют нам создавать стильные и качественные диваны для сна и отдыха высокого качества.

LAMA — современный белорусский производитель мебели и товаров для дома, который понимает желания и мечты своих покупателей. Приятный дизайн, внимание к деталям, качество без компромиссов, честная цена — то, что отличает нас от других производителей. Мы создаём мебель, которая преображает жизнь.

Мягкая мебель LAMA преображает жизнь! Диваны, кресла и пуфы, созданные с использованием качественной фурнитуры, радуют комфортом и эстетикой. Это то, что вдохновляет на новые свершения: купив мебель, вы меняете свой мир к лучшему.

Да, у нас много мягкой мебели, потому что мы, белорусы, ее любим: спим на диванах, смотрим кино на диванах, принимаем гостей на больших диванах! Поэтому мы учли спрос и сделали.

ШИРОКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В КАТЕГОРИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!

В-четвертых, сбалансированное предложение для выбора на любой вкус и кошелек в категориях:

Двери:





Декоративная штукатурка:





Детская и подростковая мебель:





Специализиованная компания по продаже детской мебели. Широкйи выбор коллекйи для мальчиков и девочек, индивидуальный заказ, доставка, сборка.





Белорусская мебель Диприз — отменное качество и абсолютно безопасные материалы. Это мебель из массива для гостиной, детской, спальни, прихожей, ванной комнаты.

Основные качества детской мебели









Разнообразие коллекций подростковой и молодежной мебели!





В-пятых: ТЦ Карусель — это центр мебели и ИНТЕРЬЕРА.

Интерьерные магазины, которыми мы гордимся!





СКОРО ОТКРЫТИЕ!

В-шестых, у нас комфортно всей семьей.

Один этаж

Широкие проходы

Места отдыха





Комнаты матери и ребенка





Детская зона





В-седьмых, у нас можно выпить вкусный кофе с пироженкой )), пообедать и поужинать всей семьей.

В-восьмых, у нас тепло и уютно

В-девятых , большая свободная парковка и БЕСКОНТАКТНАЯ АВТОМОЙКА.







Всего за 0,8 рубля — 1 минута.

4 рубля и у вас идеально чистая машина.

С 22.00 до 10.00 утра скидка 15%.

В-десятых, ЕЖЕДНЕВНЫЕ АКЦИИ, СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ, РАССРОЧКИ.





Только в салоне Sonit в ТЦ «Карусель» г. Гомель.

Только до 31 марта

Скидка на матрасы до 20%





Скидка на кровати до 50%





Скидки на диваны до 30%





Подробная информация о скидках у продавца-консультанта салона

Магазин домашнего текстиля «Блакiт» проводит новую акцию. Абсолютно все комплекты постельного белья марки «Бязь-Premium» со скидкой 20%. Насладитесь качеством постельного белья из 100% хлопка. Спешите! Акция продлится до 31 марта. «Блакiт» — цветные сны любят подготовленных!





И это только начало!

Мы Вам Рады!

Гомель, ул. Советская 149 ( пересечение ул. Советская-Ефремова)

Ежедневно с 10.00-20.00

ТЦ КАРУСЕЛЬ

www.tckarusel.by

vk.com/karusel_tc

www.instagram.com/tc.karusel

г. Гомель, ул. Советская, 149

Пн-Вс 10:00 — 20:00

МЫ ВАМ РАДЫ!