10 причин почему стоит посетить Торговый Центр Мебели и интерьера «Карусель»!

«Карусель» — это большой торговый центр мебели и интерьера Гомеля, предоставляющий покупателям не только широкий выбор мебели, элементов декора, домашнего текстиля, но и помощь в их подборе.
Мы начинаем знакомить жителей и гостей города с магазинами и услугами в нашем торговом центре.
10 ПРИЧИН Почему к нам стоит приехать?
Во-первых, на площади 11 000 м.кв. (два футбольных поля!!) мы
разместили уже более 65 магазинов мебели и интерьера. В нашем торговом
центре с помощью профессиональных консультантов-дизайнеров Вам помогут
подобрать мебель с учетом последних трендов в мебельном интерьере.
Прихожие, гостиные, спальни, детские, кухни и обеденные группы,
мягкая мебель, кресла — все это теперь можно приобрести в одном месте
сэкономив время на поиски и выбор нужного интерьера.
Во-вторых, мы работаем напрямую с производителями, что дает Вам
возможность, быть уверенными, что Вы покупаете товар по выгодной цене,
имеете гарантию и получаете сервис в виде доставке и сборке мебели.
Вот только два примера, ради которых стоит к нам заглянуть:
Заславская мебельная фабрика уже более 10 лет является производителем корпусномягкой мебели и матрасов.
Новые коллекции мягкой мебели из кожи и экокожи в американском классическом стиле впервые в г. Гомель, только в ТЦ Карусель.
Лорд — солидная, респектабельная мягкая мебель- обладает превосходным
уровнем комфорта. Разбивка спинки на 3 секции не только придает дивану
классический вид, но обеспечивает качественную поддержку поясницы в
наиболее комфортном положении. А сверхмягкие подушки сидений из
высококачественного пенополиуретана просто не захочется покидать. Модель представлена: трехместным диваном и креслом с реклайнером и без.
Современные коллекции прихожих, гостиных, спален, молодежных комнат и
кухонь для создание интерьера в едином стиле — это все про компанию
Anrex.
- Тренд сезона — белая глянцевая мебель. Новинка — коллекция «LINATE» теперь в ТЦ Карусель.
- Современная классика — теперь ближе и доступнее: MONAKO, MAGELLAN, PROVANS.
-
Хиты продаж, которые редко достаются дилерам, а в ТЦ Карусель есть 100% — TIFFANY и OLIVIA:
-
Готовые решения интерьера для Вашей квартиры в 3D от профессиональных консультантов.
-
Доставка в течение 7 рабочих дней.
В салонах Vegas можно найти все, что понадобится для создания полноценного спального места:
— матрасы,
— кровати,
— наматрасники,
— подушки,
— одеяла,
— постельное бельё и многое другое.
В новом салоне Vegas в ТЦ «Карусель» представлен широкий ассортимент
кроватей из массива дерева, с мягкими изголовьями в обивке из экокожи и
тканей множества расцветок.
В честь открытия действуют скидки на экспозиционные образцы мебели до — 20% и одеяла до — 15%.
Перечень моделей уточняйте в салоне.
Ваш заказ мы доставим бесплатно!
Сеть салонов Vegas. Пусть утро будет добрым!
В-третьих, ряд брендов впервые представлены в г. Гомель только в ТЦ Карусель.
ШИРОКИЙ ВЫБОР КОЖАНОЙ МЕБЕЛИ!
Фабрика мебели «Home collection» входит в группу российских лидеров
по производству и продаже мягкой кожаной мебели для дома и офиса.
Инновационные производственные возможности, разные направления в стилях и
моделях, максимально сбалансированная продукция, начиная от дизайна и
эргономики, заканчивая функциональными свойствами и привлекательной
ценой.
Под заказ мягкая мебель доступна в различных материалах из натуральной кожи и текстиля.
Варианты расчета : наличный расчет, безналичный расчет (терминал,
р/с), карточка рассрочки «Халва» МТБанк, карточка рассрочки «Карта
покупок» Белгазпромбанк, «Рассрочка без переплат» , «Магнит»-
Беларусбанк.
Беспроцентная рассрочка до 10 месяцев Беларусбанк.
Мебельная фабрика ООО «ДМ-Мебель» производитель мягкой мебели в
Республике Беларусь. Основное наше направление — производство мягкой
мебели, в частности диваны-кровати, кресла, кресла-кровати, а так же
занимаемся изготовлением мебели по индивидуальным заказам.
Умелое сочетание опыта и профессионального мастерства, новых
технологий и современных материалов позволяют нам создавать стильные и
качественные диваны для сна и отдыха высокого качества.
LAMA — современный белорусский производитель мебели и товаров для
дома, который понимает желания и мечты своих покупателей. Приятный
дизайн, внимание к деталям, качество без компромиссов, честная цена —
то, что отличает нас от других производителей. Мы создаём мебель,
которая преображает жизнь.
Мягкая мебель LAMA преображает жизнь! Диваны, кресла и пуфы,
созданные с использованием качественной фурнитуры, радуют комфортом и
эстетикой. Это то, что вдохновляет на новые свершения: купив мебель, вы
меняете свой мир к лучшему.
Да, у нас много мягкой мебели, потому что мы, белорусы, ее любим:
спим на диванах, смотрим кино на диванах, принимаем гостей на больших
диванах! Поэтому мы учли спрос и сделали.
ШИРОКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В КАТЕГОРИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!
В-четвертых, сбалансированное предложение для выбора на любой вкус и кошелек в категориях:
- Детская и подростковая мебель:
Специализиованная компания по продаже детской мебели. Широкйи выбор
коллекйи для мальчиков и девочек, индивидуальный заказ, доставка,
сборка.
Белорусская мебель Диприз — отменное качество и абсолютно безопасные
материалы. Это мебель из массива для гостиной, детской, спальни,
прихожей, ванной комнаты.
Основные качества детской мебели
Разнообразие коллекций подростковой и молодежной мебели!
В-пятых: ТЦ Карусель — это центр мебели и ИНТЕРЬЕРА.
Интерьерные магазины, которыми мы гордимся!
СКОРО ОТКРЫТИЕ!
В-шестых, у нас комфортно всей семьей.
- Один этаж
-
Широкие проходы
В-седьмых, у нас можно выпить вкусный кофе с пироженкой )), пообедать и поужинать всей семьей.
В-восьмых, у нас тепло и уютно
В-девятых , большая свободная парковка и БЕСКОНТАКТНАЯ АВТОМОЙКА.
Всего за 0,8 рубля — 1 минута.
4 рубля и у вас идеально чистая машина.
С 22.00 до 10.00 утра скидка 15%.
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Только в салоне Sonit в ТЦ «Карусель» г. Гомель.
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И это только начало!
Мы Вам Рады!
Гомель, ул. Советская 149 ( пересечение ул. Советская-Ефремова)
Ежедневно с 10.00-20.00
ТЦ КАРУСЕЛЬ
www.tckarusel.by
vk.com/karusel_tc
www.instagram.com/tc.karusel
г. Гомель, ул. Советская, 149
Пн-Вс 10:00 — 20:00
МЫ ВАМ РАДЫ!
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