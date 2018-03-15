Неделю назад учащийся гомельского лицея уехал в Речицу и пропал

  • 15 марта 2018, 19:06
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7 марта Богдан еще был в Гомеле. Чуть позже в этот же день он ушел из общежития аграрно-технического лицея и уехал в Речицу. Уже на протяжении недели о местонахождении парня ничего не известно.

На вид подростку 16-17 лет, волосы светло-рыжие, на левом плече татуировка «А.С.А.В».

Если вам что-либо известно о местонахождении молодого человека, сообщите по телефонам 102, 8 (0232) 70-41-28, +375 (29) 534-89-75, +375 (29) 239-43-10, ПСО «Симуран» +375 (29) 232-11-11.


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Места: Гомель (21798), Речица (1220)

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