Экс-замминистру и гендиректору «светят» серьезные сроки за 100 т гнилого мяса на Гомельском мясокомбинате

  • 15 марта 2018, 17:33
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15 марта Гомельский областной суд продолжил рассматривать дело о порче более 100 тонн мяса на Гомельском мясокомбинате, которое потом собирались продать в магазинах в виде консервов. Сегодня на процессе приступили к прениям сторон.

Гособвинитель запросил для бывшего гендиректора мясокомбината Ричарда Стефановича наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 73 тысяч рублей. Бывшего замминистра сельского хозяйства Василия Пивовара прокурор просит приговорить к 2 годам колонии усиленного режима. Остальных обвиняемых — к лишению свободы на сроки от 2 до 4 лет.

Бывший замминистра сельского хозяйства Василий Пивовар

Экс-гендиректор Гомельского мясокомбината Ричард Стефанович

Напомним, в деле 10 обвиняемых. Всем предъявлены обвинения в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, служебной халатности, бездействии должностного лица. Среди них — бывший генеральный директор мясокомбинатата Ричард Стефанович, бывший замминистра сельского хозяйства Василий Пивовар, пятеро ветврачей (в том числе ветврач гомельского мясокомбината Арсений Скворчевский и начальник гомельской городской ветстанции Виктор Волченков). Также среди обвиняемых — бывший замдиректора ветнадзора, глава комиссии, направленной в Гомель для мониторинга хранения продукции, Александр Букин, замдиректора по производству мясокомбината Александр Бондаренко и начальник холодильного цеха Игорь Мельников.

Бывший замминистра сельского хозяйства — директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Василий Пивовар обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей: «Имел право контролировать производственный процесс и требовать необходимые документы для проверки качества продукции».

Как стало известно в процессе, во время мониторинга в ноябре 2015 года было обнаружено более 170 тонн гнилого мяса. Разговаривая по телефону со Стефановичем, Пивовар дал понять, что запрета на продажу этого мяса не даст.

 Более того, Пивовар, соблюдая конспирацию, позвонил генеральному директору Гомельского мясокомбината и предупредил о внеплановой проверке. Александр Букин, в свою очередь, не вынес соответствующее предписание об обнаруженных нарушениях на предприятии, и Пивовар подписал доклад о неподтвержденных фактах нарушений хранения мясной продукции на ОАО, — ранее рассказывал в прокурор.

После проверки часть пропавшей продукции (на сумму более 700 млн неденоминированных рублей) была направлена на Оршанский мясокомбинат как сырье для производства консервов. К счастью, продукцию вовремя изъяли сотрудники милиции и она не попала в продажу.

— Таким образом, бывший замминистра создал условия для множества нарушений и оказал содействие в их сокрытии, несмотря на свою высокую должность, — считает прокурор.

Бывший гендиректор гомельского мясокомбината Ричард Стефанович, по данным прокурора, с января по декабрь 2015 года не принял мер и решений, чтобы не допустить порчу мяса — не ограничивал прием скота на убой, морозильные камеры были перегружены, из-за этого своевременно провести дезинфекцию было невозможно.

 В камерах не соблюдались условия хранения. Продукция укладывалась вплотную к оборудованию охлаждения. Вовремя не производился ремонт производственных помещений. Мясо хранилось на деревянных помостах, было повреждено грызунами, в их помете.

Во время местной проверки предприятия, которую возглавлял первый зампред гомельского облисполкома Максименко, Стефанович убедил чиновника, что в холодильниках хранится нормальное мясо. Позже руководитель, по словам прокурора, попросил главного ветврача предприятия Игоря Семенова заменить фотографии последней проверки, которые хранились в облисполкоме, на фото свежей продукции. Уже после проверки, которую проводил Букин, гендиректор отдал устное указание своему заму заключить договор с Оршанским мясокомбинатом на поставку 100 тонн пропавшего мяса для переработки на консервы. Принять сырье на переработку руководство в Орше также уговорил Стефанович, считает сторона обвинения.

Начальник управления ветеринарного комитета по с/х и продовольствию облисполкома Алла Лазовская также, по сведениям обвинения, нарушила свои должностные обязанности — закрывала глаза на непригодную мясную продукцию, которую хранили на гомельском предприятии. Обвиняемая умышленно не принимала мер, чтобы не допустить отгрузку пропавшего сырья, и сообщила в КГК, что обращение о фактах нарушений хранения мяса на предприятии не подтвердилось.

Арсений Скворчевский, ветеринарный врач, который и сейчас занимает эту же должность на предприятии, обвиняется в том, что не принял надлежащих мер по контролю за просроченным мясом.

После сообщений Скворчевского главному ветврачу предприятия, рассказал прокурор, пропавшую продукцию лишь перебросили из одной холодильной камеры в другую, где она продолжала храниться дальше.

Виктор Волченков, начальник гомельской городской ветеринарной станции, вместе с главным ветврачом мясокомбината Игорем Семеновым, также оставили без внимания «неестественно темный, почти черный цвет мяса, с очагами плесени», что следствие квалифицировало как бездействие должностного лица.

Все до суда находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Время, ранее проведенное в СИЗО некоторыми обвиняемыми, прокурор просит зачесть в срок отбытия наказания.

Причиненный ущерб, по данным обвинения, составил около 7 млрд неденоминированных рублей.


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