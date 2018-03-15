Гродненские таможенники задержали гомельчанина с винтовкой

Гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Брузги» у одного из пассажиров автобуса обнаружена пневматическая винтовка, разрешительные документы на которую отсутствовали.

Житель Гомельской области, следовавший из Польши, при прохождении таможенного контроля в зале автобусного оформления выбрал «зеленый» коридор, не предполагающий письменное декларирование и разрешительный порядок ввоза товаров. Однако в сопровождаемом багаже пассажира была обнаружена винтовка пневматическая и пули к ней. Товар направлен на экспертизу в Управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области.Согласно заключению эксперта, винтовка является 4,5-мм пневматической многозарядной пружинно-поршневой и относится к категории спортивного пневматического оружия. Дульная энергия винтовки при экспериментальной стрельбе составила 9,6 Дж.













При перемещении через границу спортивного пневматического оружия с дульной энергией более 3 Дж необходимо письменно задекларировать такой товар и предъявить разрешение уполномоченных органов. В Республике Беларусь таковыми являются органы внутренних дел.

Гражданин Республики Беларусь привлечен судом к административной ответственности в виде штрафа в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь.

Справочно: Перемещение оружия через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь регулируется Соглашением о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 2010, Перечнем товаров, утвержденным Решением коллегии Евразийской экономической Комиссии № 30 от 21 апреля 2015 «О мерах нетарифного регулирования», а также Законом Республики Беларусь «Об оружии» 61-З от 13 ноября 2001.