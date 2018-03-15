Гомельская пенсионерка ушла в магазин и не вернулась. Её нашли через полгода в психбольнице в Сочи

В июле прошлого года 85-летняя бабушка ушла в магазин и не вернулась. Её родственники забили тревогу.

Сотрудники милиции выяснили, что пожилая женщина отправилась в Россию: на дорогу от гомельского автовокзала до российского города ушло четыре дня.

Отыскать пенсионерку удалось благодаря фотографиям в Интернете. Уже в этом году сотрудники психиатрической больницы в Сочи, увидев снимки без вести пропавшей старушки, опознали в ней свою новую пациентку, которая при поступлении указала совершенно другие данные о себе.

Каким образом, бабушка оказалась в Сочи, она объяснить не смогла На данный момент она проходит лечение в белорусском учреждении здравоохранения, сообщил начальник подразделения Железнодорожного РОВД Владимир Александренко газете «Гомельские ведомости».