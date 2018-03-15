Фотофакт: на Сельмаше загорелась квартира, хозяина удалось спасти

  • 15 марта 2018, 12:08
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Вчера вечером на Сельмаше загорелась квартира на третьем этаже многоэтажного дома по улице М.Богдановича, 4. Читатели «Сильных Новостей» сообщили, что хозяина удалось спасти.

Фото - Алеся Иванова

Сегодня в пресс-службе МЧС рассказали подробности происшествия.

Прибыв на место, спасатели обнаружили 48-летнего мужчину без сознания. Пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали медикам. Предварительный диагноз — «отравление продуктами горения». Мужчину госпитализировали в больницу.

Также в пресс-службе сообщили, что пожар повредил постельные принадлежности. Не исключено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.






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