Дворник гомельской школы упала на крыльце и ударилась головой. Она в тяжелом состоянии

  • 15 марта 2018, 12:04
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Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования дворника, которая работает в средней школе № 61 Гомеля.

Женщина упала на крыльце школы и ударилась головой о плитку.

67-летняя пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в УСК по Гомельской области.

По информации БелаПАН, женщина в коме.


naviny.by
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