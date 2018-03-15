Фотофакт: в Красном из-за скрытых под лужами ям легковушка лишилась колеса

  • 15 марта 2018, 11:29
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После зимы жители аг. Красное столкнулись с новой проблемой: на проезжей части появились огромные ямы. Проблема усугубляется тем, что из-за луж ям не видно, а это может привести к трагическим последствиям.



Вчера вечером Ирина ехала по центральной улице. Ничто не предвещало беды, однако под огромной лужей скрывалась не менее огромная яма. Результат — вырванное колесо.

— К кому обратиться, чтобы сделали дороги? — интересуется девушка. — И интересно куда уходят наши налоги?





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Места: Гомель (21797), Красное (33)

Метки: Авто (5052)

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