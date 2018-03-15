В 2017 году количество самоубийств на Гомельщине превысило число смертей от всех остальных внешних причин

Число самоубийств в области больше количества смертей от несчастных случаев, убийств, утоплений.

Правоохранительные органы, медики и педагоги Гомельской области должны усилить профилактическую работу по сокращению числа суицидов в регионе, заявил прокурор области Виктор Морозов.

В 2017 году в Гомельской области количество самоубийств превысило число летальных исходов от так называемых внешних причин — несчастных случаев, убийств, утоплений. Данную проблему обсудили на областном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией, которое прошло накануне в Гомеле. Прокуроры также выявили случаи, когда медики не оказали помощи самоубийцам.

«Выявлены факты, когда медработники были осведомлены относительно попыток некоторых лиц свести счеты с жизнью и при этом не приняли должных мер к их предотвращению, не оказали людям необходимой психиатрической помощи», — заявил на совещании прокурор Гомельской области Виктор Морозов, сообщили Sputnik в четверг в Генеральной прокуратуре.

Деструктивные движения

На совещании было отмечено: число добровольно ушедших из жизни жителей Гомельской области в 2017 году превысило количество погибших от других внешних причин, таких как убийства, утопления, а также в результате несчастных случаев.

По данным прокуроров, фактором, способствовавшим суицидам, в половине случаев стало злоупотребление спиртными напитками с последующей личностной и социальной деградацией.

«Свою лепту в печальную статистику могли внести "Синий кит" и иные деструктивные движения в подростковой среде», — заявил прокурор области. По его словам, распространение этих деструктивных движений удалось остановить благодаря экстренным мерам и слаженной работе компетентных органов и служб.

Фейковые «телефоны доверия»

Прокуроры рассказали, что в ходе своих проверок звонили по «телефону доверия», в службу экстренной психологической помощи, но в ряде случаев номера телефонов, размещенные в интернете и СМИ, территориальных центрах социального обслуживания населения, вообще не существовали.

Кроме этого, были выявлены случаи, когда звонившему по такому номеру телефона предлагали обратиться в платную справочную службу либо записаться на прием к врачу, рассказали в Генпрокуратуре.

Подводя итоги совещания, прокурор Гомельской области Морозов потребовал от местной вертикали, медиков, учителей и правоохранительных органов принять меры и снизить количество попыток самоубийств в регионе.