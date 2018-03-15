Гомельчанин сдавал в Минске жилье и торговал наркотиками – изъято гашиша на $10 тыс.

  • 15 марта 2018, 11:14
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В Минске за торговлю наркотиками задержан житель Гомеля, сообщили в УВД Миноблисполкома.

По информации правоохранителей, гомельчанин занимался легальным бизнесом по сдаче жилья на сутки, а параллельно торговал наркотиками.

Фигурант дела проживал в одной из съемных квартир. При обыске по месту жительства обнаружены и изъяты используемые в незаконном бизнесе приспособления — электронные весы и упаковочный материал, а также непосредственно наркотик.

«В общей сложности в ходе проведения операции обнаружено и изъято 400 граммов гашиша на сумму более 20 000 рублей», — сообщили в УВД.

Почти весь незаконный товар на момент задержания сбытчик уже успел расфасовать.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.


Сергей Грудницкий, СБ - Беларусь Сегодня
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Места: Гомель (21791), Минск (5634)

Метки: Криминал (9529)

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