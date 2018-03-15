Частный сектор по улице Полесской снесут, застроят жилыми многоэтажками и общественными зданиями

Завершено общественное обсуждение детального плана многоквартирной застройки улицы Полесской.

Высказать своё мнение гомельчане могли с помощью анкет, которые нужно было опустить в специальную урну в администрации Советского района, пишет издание «Белка». Когда урну вскрыли, внутри оказалось 13 заполненных анкет. Семь из них поддержали концепцию плана застройки, одна анкета была против, в пяти содержались замечания и предложения. Например, расширить улицу Полесскую до восьми полос вместо шести, как предлагается в плане, отказаться от строительства детского сада. Анкеты направлены в комитет по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома, где по ним будет принято окончательное решение.

Напоминаем, согласно представленной концепции частный сектор будет снесён, а на его месте появятся жильё и общественные здания. Предусматривается расширение Полесской до шести полос движения с созданием транспортной развязки с улицей Химакова, Клубным переулком и улицей Бедного, в комплексе которой запроектирован въезд на путепровод с улицы Химакова по эстакаде.

На пересечении Полесской и Хмельницкого хотят устроить двухуровневую транспортную развязку и подземный пешеходный переход. Ещё один подземный пешеходный переход понадобится в районе улицы Калинина, в месте расположения смежных остановок общественного транспорта. Вдоль всех магистральных улиц предусмотрено устройство велосипедных дорожек.

Проектируемый участок разделяется на пять расчётно-планировочных кварталов. Многоквартирная жилая застройка будет разновысотной не ниже пяти этажей. Оставляется общественная зона с местами для хранения транспорта. Со стороны улицы Бедного существующие многоэтажки, административные здания, наркодиспансер и Никольскую церковь сохранят. Решено не сносить и кинотеатр «Ракета». Детский ясли-сад рассчитывают расположить в третьем расчётно-планировочном квартале. Другие общественные объекты — во встроено-пристроенных помещениях.

Однако сроки начала работ пока не уточняются.