Монастырек может уйти под воду: власти готовы эвакуировать сто человек и бороться с мародерством

Весенний разлив — практически ежегодная проблема жителей Монастырька, прогнозируется он и в этом году.

Каждый год жители этого района Гомеля страдают от паводка больше других. И вот опять власти прогнозируют серьезное затопление, если таяние снега продолжится в том же темпе.

Как пишет «Советский район», сто жителей Монастырька готовы разместить в средней школе № 32. Обычно многие жители затопленных домов отказываются покидать свое имущество, для борьбы с мародерами в этом году планируется организовать лодочные патрули.

Несмотря на то, что уровень воды в гомельских водоемах пока колеблется незначительно, прогнозировать потоп в самом низинном районе Гомеля можно с высокой долей вероятности.